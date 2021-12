Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples iPad- und iPad Pro- Modelle bringen mobiles Arbeiten und Unterhaltung bis an die Grenzen, ohne dass Sie Ihren Laptop zücken müssen, aber holen Sie das Beste aus Ihrem neuen Tablet heraus?

Hier sehen wir uns einige der Möglichkeiten an, wie Sie Ihren Workflow unterwegs maximieren oder Ihr iPad einfach zu Hause mehr genießen können.

Dies sind die besten iPad-Tipps und -Tricks, die Ihnen helfen, Ihr Apple-Tablet und die iPadOS-Software zu beherrschen.

Wischen Sie von unten auf Ihrem iPad-Bildschirm nach oben und wischen Sie weiter nach oben, um auf den App Switcher zuzugreifen. Von hier aus können Sie zwischen den geöffneten Apps wechseln.

Wischen Sie vom Batteriesymbol oben rechts auf Ihrem iPad-Bildschirm nach unten, um auf das Kontrollzentrum zuzugreifen. Das Drücken und Halten von Symbolen im Kontrollzentrum bietet auch mehr Optionen und Einstellungen. Sie können die Steuerelemente anpassen, indem Sie Einstellungen > Kontrollzentrum > Wählen Sie die Steuerelemente, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten, öffnen.

Um deine neuesten Benachrichtigungen in iPadOS anzuzeigen, streiche vom oberen linken Bildschirmrand nach unten und deine Benachrichtigungen werden in der Mitte des Displays deines iPads angezeigt.

Streichen Sie auf Ihrem iPad von der Startseite nach unten, um auf die Suchleiste zuzugreifen. Dadurch werden auch Siri-Vorschläge angezeigt.

Wenn Sie ein Smart Keyboard an Ihr iPad angeschlossen haben, können Sie Cmd + Leertaste drücken, um die Suchleiste auf dem iPad anzuzeigen.

Wenn Sie die iPad Pro (2018) Modelle oder neuer oder das iPad Air (2020) verwenden, können Sie zwischen den Apps wechseln, indem Sie auf der langen weißen Leiste unten auf dem Bildschirm des iPad Pro nach oben wischen, genau wie auf der Schaltfläche -weniger iPhone-Modelle . Tippen Sie bei anderen iPad-Modellen zweimal auf die Touch ID-Startseite.

So schließen Sie Fenster auf dem iPad: Starten Sie den App Switcher (siehe oben) > Wischen Sie auf der App oder dem Fenster, das Sie schließen möchten, nach oben.

Um zum Startbildschirm des iPads zurückzukehren, wischen Sie schnell vom unteren Bildschirmrand nach oben, wenn Sie ein iPad Pro oder das iPad Air (2020) verwenden, oder drücken Sie bei anderen iPads die Touch ID-Startseite.

Wenn Sie ein iPad Pro 2018-Modell oder neuer oder das iPad Air (2020) besitzen, können Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, um Ihr iPad zu aktivieren. Wenn Sie ein anderes iPad haben, drücken Sie die Touch ID Home-Taste.

Wenn Sie ein Dokument in iBooks lesen, kehren Sie durch Tippen auf der linken Seite des Bildschirms Ihres iPads zur vorherigen Seite zurück. Wenn Sie sich in einer anderen App wie Safari befinden, gelangen Sie durch Wischen von links nach rechts über den Bildschirm Ihres iPads zurück zum vorherigen Bildschirm.

Um die Ausrichtung auf dem iPad zu ändern, kippen Sie das iPad einfach horizontal für Querformat oder vertikal für Hochformat. Wenn Sie verhindern möchten, dass sich das Display Ihres iPads dreht, wenn Sie es drehen, streichen Sie von der oberen rechten Ecke des Startbildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum hochzuziehen, und tippen Sie dann auf das Symbol mit dem Kreis und dem Pfeil um das Schloss.

Es ist möglich, dass ein schwebendes App-Fenster (Slide Over App) über Ihrer Haupt-App in iPadOS ausgeführt wird. So rufen Sie eine sekundäre App auf: Schieben Sie langsam vom unteren Bildschirmrand Ihres iPads nach oben, bis das Dock angezeigt wird > Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm > Tippen und halten Sie das Symbol der App, die Sie laden möchten > Ziehen Sie sie aus dem Dock und legen Sie sie dort ab der Bildschirm.

Die sekundäre App wird dann über der bereits verwendeten Haupt-App angezeigt.

Wenn Sie iPadOS 15 oder höher verwenden, können Sie den App Switcher öffnen und einfach eine App über eine andere App ziehen, um Split View zu starten. Sie können auch eine App öffnen und auf die drei Punkte oben auf Ihrem Display tippen, um Slide Over oder Split View aufzurufen.

So verschieben Sie die sekundäre Slide Over-App auf die andere Seite des Bildschirms: Ziehen Sie vom oberen Rand des Fensters (dort sehen Sie eine graue lange Linie). Sie können es auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms verschieben.

Ziehen Sie mit Ihrer Slide Over-App oder sekundären App, die über der Haupt-App auf dem Bildschirm Ihres iPads schwebt, den oberen Rand dieses Popup-Fensters nach oben oder unten. Die App füllt einen Teil des Bildschirms aus, zusammen mit Ihrer primären App, um den iPad-Bildschirm in zwei Teile zu teilen und Ihnen die gleichzeitige Verwendung beider Apps zu ermöglichen.

Wenn Sie iPadOS 15 oder höher verwenden, starten Sie alternativ den App Switcher und ziehen Sie eine App über die andere. Wenn Sie sich bereits in einer App befinden, tippen Sie auf die drei Punkte oben im Display und wählen Sie eine andere App aus.

Standardmäßig nimmt die Slide Over-App oder die sekundäre App 50 Prozent des Bildschirms Ihres iPads ein, wenn Sie den geteilten Bildschirmmodus starten. Wenn Sie die sekundäre App zur primären oder größeren App machen oder verkleinern möchten, verschieben Sie die dunkle Trennlinie nach links oder rechts und die Bildschirme ändern sich entsprechend.

Um den geteilten Bildschirm zu verlassen oder die Slide Over-App loszuwerden: Wischen Sie von der schwarzen Leiste unten in der App, die Sie entfernen möchten, nach oben. Es wird dann über der anderen App angezeigt und Sie wischen nach oben, um die App zu entfernen.

Stellen Sie sicher, dass neben Mail oder Nachrichten auch die Fotos-App oder die Datei-App ausgeführt wird. Sie können dann Dateien und Bilder per Drag & Drop in E-Mails oder Nachrichten ziehen. Suchen Sie das gewünschte Bild/die gewünschte Datei und ziehen Sie es in die Nachricht oder E-Mail, die Sie erstellen.

Lassen Sie Safari neben Notes in der geteilten Bildschirmansicht laufen. Sie können dann Textblöcke oder eine URL aus Safari in Notes ziehen. Tippen Sie auf den Text, den Sie kopieren möchten, drücken Sie ihn dann lange und ziehen Sie ihn zu Notizen. Damit es funktioniert, müssen beide Apps auf demselben Bildschirm geöffnet sein.

In iPadOS 15 gibt es eine Funktion namens Focus, mit der Sie Benachrichtigungen automatisch basierend auf Ihren Aktivitäten filtern können. Sie können aus einer der Standard-Fokus-Optionen wählen – Nicht stören, Persönlich, Arbeit, Schlaf – oder Sie können einen benutzerdefinierten Fokus erstellen.

Wischen Sie von oben rechts auf Ihrem iPad nach unten, um das Kontrollzentrum zu starten > Tippen Sie auf Fokus > Wählen Sie einen voreingestellten Fokus oder wählen Sie Neuer Fokus. Durch Tippen auf die drei Punkte neben einem Fokus können Sie ihn anpassen.

Wenn Sie iPadOS 15 oder höher verwenden, verfügt das Dock über eine App-Bibliothek, in der alle Ihre Apps leicht zugänglich und für Sie vorsortiert sind. Tippen Sie auf das Symbol mit den vier Apps darin, um die App-Bibliothek zu starten. Oben in der App-Bibliothek können Sie nach einer beliebigen App suchen.

Sie können Ihrem Startbildschirm auf Ihrem iPad Widgets hinzufügen. So fügen Sie Ihrem Startbildschirm Widgets hinzu: Berühren und halten Sie den Startbildschirm > Tippen Sie oben links auf "+", um weitere Widgets hinzuzufügen > Fertig.

Smart Stack zeigt Ihnen den ganzen Tag über relevante Informationen wie das Wetter, Ihren nächsten Kalendertermin oder Fotos aus Ihrer Bibliothek. So fügen Sie Ihrem Startbildschirm einen Smart Stack hinzu: Berühren und halten Sie den Startbildschirm > Tippen Sie auf "+" > Tippen Sie auf Smart Stack > Widget hinzufügen > Fertig.

Alle iPads, die iPadOS unterstützen, bieten den Dark Mode. So schalten Sie den Dunkelmodus ein oder aus: Öffnen Sie Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Aktivieren oder deaktivieren Sie Dunkel. Wenn Sie unten auf Optionen tippen, können Sie einen Zeitplan einrichten.

Wenn Sie wissen möchten, was für ein iPad Sie haben, oder die Generation herausfinden möchten: Öffnen Sie Einstellungen > Allgemein > Über. Von hier aus können Sie sehen, welche Softwareversion Sie verwenden, wie der Modellname Ihres iPads ist und welche Modellnummer. Die Seriennummer ist auch hier zu finden.

Es ist möglich, die Heute-Ansicht zum Startbildschirm Ihres iPads hinzuzufügen. Wischen Sie vom Startbildschirm nach rechts, halten Sie ihn gedrückt und schalten Sie dann den Schalter ein, um die Heute-Ansicht auf Ihrem Startbildschirm zu behalten.

Today View bietet Ihnen auf einen Blick aktuelle Informationen zu Ihren Lieblings-Apps. Sie können Widgets hinzufügen und organisieren, damit genau das angezeigt wird, was Sie möchten. Lesen Sie den folgenden Tipp, um herauszufinden, wie das geht.

Scrollen Sie in der Heute-Ansicht nach unten und drücken Sie auf "Bearbeiten". Von hier aus können Sie Widgets hinzufügen und entfernen sowie die angehefteten Favoriten oben ändern und neu anordnen, wie Widgets angezeigt werden sollen.

Wenn Sie Ihr iPad verloren haben und ein anderes Apple-Gerät haben: Öffnen Sie die Find My App (grüner Kreis mit blauem Punkt auf weißem Hintergrund) > Tippen Sie unten auf Geräte > Tippen Sie auf Ihr iPad aus der Liste > Sie können dann auswählen eine Reihe von Optionen, einschließlich der Wiedergabe eines Tons, wenn Sie glauben, Ihr iPad in der Nähe verloren zu haben, oder eine Wegbeschreibung zum letzten bekannten Standort.

Mit iPadOS und macOS Catalina oder höher ist es möglich, ein iPad als Zweitanzeige für Ihren Mac zu verwenden. Sie müssen mit derselben Apple-ID sowohl auf Ihrem iPad als auch auf Ihrem Mac angemeldet sein. Lesen Sie unser separates Feature zur Funktionsweise und zum Starten von Sidecar .

So bearbeiten Sie Dateien von einem externen Laufwerk auf Ihrem iPad: Verbinden Sie das externe Laufwerk über einen Adapter mit Ihrem iPad > Dateien öffnen > Tippen Sie auf das externe Laufwerk in der Seitenleiste. Sie können das Laufwerk dann einfach herausziehen, wenn Sie fertig sind.

Fügen Sie Apps zum iPad Dock hinzu, indem Sie einfach lange auf ein App-Symbol drücken und es an die Position im Dock ziehen. Das Dock kann bis zu 13 Apps oder Ordner und zwei weitere "neueste" Apps aufnehmen. Wenn Sie nur 11 Apps in Ihrem Dock haben, können Sie drei weitere "neueste" Apps haben.

Standardmäßig ist ein kleiner Abschnitt des Docks des iPads für kürzlich verwendete Apps reserviert. Es befindet sich rechts neben dem Dock und ist durch eine feine vertikale Trennlinie von anderen angedockten Apps getrennt. Wenn Sie nicht möchten, dass aktuelle Apps überhaupt angezeigt werden: Öffnen Sie Einstellungen > Startbildschirm und Dock > Deaktivieren Sie die Option Vorgeschlagene und zuletzt verwendete Apps im Dock anzeigen.

Die iPad-Tastatur macht es einfach, die Symbole und Zahlen zu finden, die Sie häufig verwenden. Wischen Sie auf der entsprechenden Taste schnell nach unten, um zu Ihren wichtigsten Satzzeichen und Zahlen zu gelangen. Sekundäre Optionen sind weiterhin durch Tippen auf die Symboltaste zugänglich.

In iPadOS können Sie die Tastatur zusammenziehen, um sie zu verkleinern und sie auf dem Display Ihres iPads an eine beliebige Stelle zu verschieben. Dies ermöglicht nicht nur das einhändige Tippen, sondern Sie können auch mehr von dem sehen, was auf dem Display Ihres iPads angezeigt wird, ohne dass die Tastatur im Weg ist.

Um auf einem iPad mit iPadOS zu kopieren und einzufügen, wählen Sie ein Bild oder einen Text aus und ziehen Sie zum Kopieren mit drei Fingern auf die Finger. Zum Einfügen mit drei Fingern aufdrücken.

Öffnen Sie die Notizen-App > Tippen Sie oben rechts auf das Kamerasymbol > Wählen Sie "Dokumente scannen" und machen Sie ein Bild von einem Dokument. Sie können wählen, ob das Dokument automatisch oder manuell erkannt werden soll. Sobald das Bild aufgenommen wurde, kann das iPad es automatisch neu ausrichten, um es zu einem flachen, bearbeitbaren Dokument zu machen.

Um einen Screenshot auf dem iPad zu machen, drücken Sie kurz die Home-Taste und die Sleep/Wake-Taste. Sie können dann auf die Miniaturansicht tippen, um den Screenshot zu markieren oder zu teilen. Alle Screenshots werden in der Fotos-App angezeigt .

Für diejenigen mit einem iPad Pro (2018) oder neuer oder dem iPad Air (2020), drücken Sie kurz die Lauter-Taste und die Sleep/Wake-Taste.

Wenn Sie den Bildschirm drucken möchten, tippen Sie auf den Screenshot und dann auf das Rechteck mit dem Pfeil, gefolgt von Drucken. Damit dies funktioniert, müssen Sie an einen Drucker angeschlossen sein.

Wenn Sie iCloud-Fotos aktivieren, sind alle Fotos, die Sie auf Ihrem iPad oder einem anderen Apple-Gerät aufnehmen oder bearbeiten, auf allen Ihren Geräten zugänglich. Öffnen Sie Einstellungen > Tippen Sie oben auf Ihren Namen > iCloud > Fotos > Umschalten auf iCloud-Fotos.

Sie können Ordner erstellen, um Ihre Apps zu organisieren. Um einen neuen Ordner zu erstellen, berühren und halten Sie eine App > Apps neu anordnen > Ziehen Sie eine App über eine andere und ein Ordner wird erstellt. Sie können den Ordner dann umbenennen, indem Sie auf die Kopfzeile oben im Ordner tippen.

Wenn Sie mehrere Familienmitglieder haben, die alle Apple-Geräte verwenden, lohnt es sich, die Familienfreigabe einzurichten, damit Sie iCloud-Speicher und Apps geräteübergreifend teilen können. Sie können alles über die Familienfreigabe in unserer separaten Funktion lesen , aber um zu beginnen, öffnen Sie Einstellungen > Tippen Sie auf Ihren Namen > Familienfreigabe einrichten.

Sie benötigen eine Bluetooth-Maus, wenn Sie sie mit Ihrem iPad verbinden möchten. Öffnen Sie Einstellungen > Tippen Sie auf Bluetooth > Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihrer Maus eingeschaltet ist > Wählen Sie die Maus aus dem Abschnitt Andere Geräte aus > Befolgen Sie die Kopplungsanweisungen.

Standardmäßig wird Ihr iPad wahrscheinlich nach zwei Minuten automatisch gesperrt, was bedeutet, dass der Bildschirm dunkel wird, wenn Sie es diese zwei Minuten lang nicht verwendet haben. Um einen iPad-Bildschirm länger eingeschaltet zu lassen: Öffnen Sie Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Auto-Sperre > Wählen Sie zwischen 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und Nie.

Die iPad Pro (2018) Modelle und neuere verfügen über Face ID, was bedeutet, dass Sie sie wie die neuesten iPhones mit Ihrem Gesicht entsperren können. Face ID ermöglicht das Speichern von bis zu zwei Gesichtern, um das Gerät ohne Passcode zu entsperren. Gehen Sie zu Einstellungen > Face ID & Passcode > Einrichten eines alternativen Erscheinungsbilds.

Wenn Sie ein iPad-Modell mit Touch ID besitzen, können Sie bis zu fünf Fingerabdrücke hinzufügen, sodass entweder verschiedene Finger oder verschiedene Personen Touch ID verwenden können, um Ihr iPad zu entsperren, ohne den Passcode eingeben zu müssen.

Öffnen Sie Einstellungen > Touch ID & Passcode > Geben Sie Ihren Passcode ein (falls erforderlich) > Fügen Sie einen Fingerabdruck hinzu.

Gehen Sie zu Nachrichten > Verfassen Sie eine Nachricht an einen Freund > Tippen Sie auf das Memoji-Symbol > Tippen Sie auf einen Aufkleber > Ziehen Sie ihn in die Unterhaltung.

So antworten Sie direkt auf eine frühere Nachricht in iMessage: Öffnen Sie Nachrichten > Öffnen Sie den Chat > Doppeltippen Sie auf die Nachrichtenblase > Tippen Sie auf Antworten.

Bei iPad Pro (2018)-Modellen und neuer können Sie Memoji und Animoji in einem FaceTime-Anruf verwenden. Tätigen Sie den FaceTime-Anruf an die Person, mit der Sie zuerst sprechen möchten, und drücken Sie dann, wenn Sie sich im Anruf befinden, auf das Sternsymbol, um die Animoji- und Memoji-Zeichen anzuzeigen. Per Knopfdruck können Sie dann das Gespräch weiterführen oder die Zeichen wechseln.

Ihr iPad sollte automatisch die richtige Uhrzeit anzeigen, aber wenn Sie die Uhrzeit ändern oder die Uhr auf Ihrem iPad auf eine 12- oder 24-Stunden-Uhr einstellen oder die Zeitzone ändern möchten: Öffnen Sie Einstellungen > Allgemein > Datum & Uhrzeit.

Von hier aus können Sie die Zeit ändern, wenn Sie den Schalter Automatisch einstellen deaktivieren. Sie können auch die 24-Stunden-Zeit ein- oder ausschalten, die Zeitzone auswählen und auswählen, ob das Datum in der Statusleiste auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll.

Öffnen Sie Einstellungen > Scrollen Sie nach unten zu Safari > Scrollen Sie nach unten zu Verlauf und Websitedaten löschen > Löschen.

Wenn Sie die Startseite in Safari ändern möchten - stellen Sie sie beispielsweise auf Google ein - dann müssen Sie Safari auf Ihrem iPad öffnen > Gehen Sie zu der Seite, die Sie als Startseite festlegen möchten > Tippen Sie oben auf das Rechteck mit dem Pfeil rechts auf Ihrem Bildschirm > Zum Startbildschirm hinzufügen > Benennen Sie die Seite um, wenn Sie möchten > Tippen Sie oben rechts auf Hinzufügen.

Öffnen Sie Einstellungen > Touch ID & Passcode / Face ID & Passcode > Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Zugriff zulassen, wenn gesperrt". Schalten Sie ein oder aus, worauf Sie zugreifen möchten, wenn Ihr iPad gesperrt ist.

Wenn Ihr iPad geladen wird, wird oben rechts auf dem Display Ihres iPads ein Blitzsymbol neben dem Batteriesymbol angezeigt. Wenn Ihr iPad gesperrt ist, wird ein großes Batteriesymbol in der Mitte des Sperrbildschirms des iPads angezeigt.

Um Ihr iPad schneller aufzuladen, können Sie versuchen, Ihr iPad in den Flugmodus zu versetzen. Streichen Sie dazu von der oberen rechten Ecke des Home-Bildschirms des iPads nach unten und tippen Sie auf das Flugzeug.

Der beste Weg, den Akku Ihres iPads jedoch schneller aufzuladen, besteht darin, das 30-W-USB-C-Ladegerät von Apple und ein USB-C-auf-Lightning-Kabel oder ein USB-C-auf-USB-C-Kabel zu kaufen, je nach iPad-Modell. Wenn Sie ein MacBook besitzen, müssen Sie möglicherweise nur das Kabel kaufen, da neuere MacBooks mit einem Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten sind.

Öffnen Sie Einstellungen > Akku. Von hier aus können Sie je nach ausgewähltem Tab die letzten 10 Nutzungstage oder die letzten 24 Stunden anzeigen. Unter jeder Registerkarte befinden sich ein Diagramm und eine Liste von Apps, die den Batterieverbrauch nach App anzeigen.

Öffnen Sie Einstellungen > Akku > Akkuprozentsatz ein- oder ausschalten.

Um den Apple Pencil mit dem iPad zu verbinden, stecke ihn in den Lightning-Anschluss an der Unterseite deines iPads. Sie müssen dann die Kopplung bestätigen und Ihr iPad und der App Pencil sind verbunden und einsatzbereit.

Wenn Sie einen Apple Pencil und ein iPad haben, das dies unterstützt: Aktivieren Sie den Bildschirm > tippen Sie doppelt mit der Spitze des Apple Pencil auf den Sperrbildschirm und Sie können Notizen öffnen und eine neue Notiz erstellen. Dies funktioniert auch, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

So stellen Sie sicher, dass diese Funktion aktiviert ist: Öffnen Sie Einstellungen > Notizen > Legen Sie fest, was die Funktion "Auf Notizen über Sperrbildschirm zugreifen" tun soll. Sie können jederzeit eine neue Notiz erstellen oder die letzte auf dem Sperrbildschirm erstellte Notiz fortsetzen.

Wenn auf Ihrem iPad iPadOS 15 oder höher ausgeführt wird, können Sie mit Ihrem Finger oder dem Apple Pencil von der unteren Ecke wischen, um eine kurze Notiz zu machen. Dies kann beispielsweise eine schnelle Einkaufsliste sein oder das Aufschreiben einer Telefonnummer.

Wenn Sie auf iPads mit iOS 14 oder höher Formen mit dem Apple Pencil zeichnen und am Ende der Zeichnung pausieren, rastet die perfekte Form ein.

Zeichnen Sie einen Stern, ein Herz, einen Kreis, ein Quadrat oder eine andere Form und halten Sie dann den Bleistift am Ende der Form, bis die perfekte Form einrastet.

Verwenden Sie in der Notizen-App Ihren Apple Pencil, um eine handschriftliche Notiz zu schreiben. Sie können innerhalb derselben Notiz zwischen handschriftlichen und getippten Notizen wechseln.

Sie finden das Suchfeld im Seitenmenü von Notizen oben in Ihren Notizen. Sie können damit sowohl handschriftliche als auch getippte Notizen durchsuchen. Wenn Ihre Handschrift klar genug ist, versteht Notes, was Sie schreiben.

Mit Ihrem Apple Pencil können Sie schnell Dokumente unterschreiben, PDFs oder Webseiten kommentieren, indem Sie einfach die Apple Pencil-Spitze auf dem Bildschirm platzieren.

Wenn Sie den Apple Pencil (2. Generation) mit den iPad Pro (2018)-Modellen oder neuer verwenden, können Sie die Funktion der Doppeltippfunktion ändern.

Gehen Sie zu Einstellungen > Apple Pencil. Hier können Sie zwischen dem aktuellen Werkzeug und dem Radiergummi, dem aktuellen Werkzeug und dem zuletzt verwendeten Werkzeug wechseln oder die Farbpalette anzeigen. Sie können die Funktion auch vollständig deaktivieren. Diese Funktion ist beim Apple Pencil der ersten Generation nicht verfügbar.

Bei einem Apple iPad Smart Keyboard können Sie die „CMD“-Taste gedrückt halten, um alle verfügbaren Tastenkombinationen anzuzeigen. In den meisten Fällen stimmen diese mit denen überein, die Sie möglicherweise auf einem Mac verwenden, wenn Sie einen haben.

Cmd + N: Öffnet ein neues Fenster, was für die geteilte Ansicht in Safari praktisch ist.

Cmd + H: Bringt Sie zum Startbildschirm.

Cmd + Leertaste: Bringt Sie direkt zur Suche.

Cmd + Tab: Ermöglicht das Scrollen durch geöffnete Apps.

Cmd gedrückt halten: Zeigt in App-Verknüpfungen an.

Cmd + Shift + 3: Erstellt einen Screenshot des gesamten Bildschirms.

Cmd + Shift + 4: Erstellt einen Screenshot und öffnet ihn dann automatisch im Markup-Modus.

Wenn Sie ein iPad Pro (2018) Modell oder neuer mit Face ID verwenden, können Sie einfach auf die Leertaste tippen und das iPad öffnet sich. Achten Sie nur darauf, dass Sie dabei auf die Face ID-Kamera blicken.