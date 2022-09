Amazon kündigt das neue 2022 Fire HD 8 an - aber was ist neu?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Amazon Fire HD 8 wurde zuletzt im Jahr 2020 aktualisiert und erhielt ein neues Gesamtdesign. Das jüngste Update von Amazon steigert die Leistung - laut eigenen Angaben um 30 Prozent dank eines Prozessor-Upgrades.

Die Version 2022 des Fire HD 8 hat im Grunde das gleiche Design und die gleichen Abmessungen, aber das Gewicht wurde leicht reduziert, was dieses beliebte Tablet für unterwegs noch ein wenig handlicher macht.

Nach wie vor gibt es verschiedene Versionen dieses Geräts: Es gibt das Standardmodell des Fire HD 8, aber auch das Fire HD 8 Plus mit 3 GB RAM und kabelloser Qi-Ladetechnik, das mit der kabellosen Ladestation von Amazon kompatibel ist.

Dann gibt es noch die Kinderversionen. Das sind das Fire HD 8 Kids und das Fire HD 8 Kids Pro. Diese Tablets sind im Grunde genommen identisch, aber für eine etwas andere Altersgruppe gedacht. Das Kids-Modell ist für Kinder von 3 bis 7 Jahren gedacht, während das Kids Pro für Kinder von 6 bis 12 Jahren gedacht ist.

Die Hardware ist die gleiche, aber die Software ist etwas anders, um älteren Kindern besser gerecht zu werden.

Wie bisher verfügt das Fire HD 8 über ein 8-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1200 x 800 Pixeln. Es gibt 32 oder 64 GB Speicherplatz - mit Unterstützung für microSD-Speicherkarten bis zu 1 TB - und der Akku verspricht eine Nutzungsdauer von 13 Stunden.

Das Tablet lässt sich mit dem mitgelieferten 5-W-Ladegerät in 5 Stunden aufladen, unterstützt aber auch Ladevorgänge mit bis zu 15 W (dafür müssen Sie allerdings ein eigenes Ladegerät verwenden). Wie bereits erwähnt, kann man das Plus auch kabellos per Qi aufladen, wobei die Ladestation separat erhältlich ist.

Dies ist also keine große Veränderung für die Fire HD 8-Gerätefamilie, sondern eher ein Mid-Life-Update, das zeigt, dass diese Tablets bei einer Vielzahl von Nutzern sehr beliebt sind.

Die Tablets selbst werden ab dem 19. Oktober 2022 erhältlich sein, können aber schon jetzt vorbestellt werden.

Es gibt eine Reihe von Farben, darunter auch ein schickes Rose (rosa). Wir haben das Fire HD 8 immer gerne benutzt und sind sicher, dass auch das Modell 2022 eines der beliebtesten Geräte von Amazon sein wird. Es eignet sich hervorragend zum Anschauen von Filmen und zur Unterhaltung und ist ein erschwinglicher Reisebegleiter.

Schreiben von Chris Hall.