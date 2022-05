Was ist neu in Amazon Fire OS 8?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon ist kein typischer Android-Hersteller. Obwohl bekannt ist, dass Amazon Android als Plattform für seine Geräte nutzt, verwendet es nicht dasselbe Android, das Sie auf dem neuesten Samsung- oder Pixel-Telefon finden würden.

Stattdessen stützt sich Amazon auf das Android Open Source Project (AOSP), den Basiscode für Android, und passt ihn dann für seine eigenen Zwecke an. Das ist etwas anderes als Skinning, wie man es auf einem Smartphone findet, da es keine Google-Apps auf Amazon-Geräten gibt. Stattdessen wird der Basiscode in ähnlicher Weise wie bei Huawei verwendet, was von manchen als eine "geforkte" Version von Android bezeichnet wird.

Das bedeutet, dass Fire OS - wie es auf den Amazon Fire-Tablets zu finden ist - auf ähnliche und vertraute Weise wie Android funktioniert, aber im Großen und Ganzen ist es nicht wirklich mit denen vergleichbar, auf denen Google Mobile Services läuft.

Die große Änderung, die mit Fire OS 8 einhergeht, ist der Wechsel zu Android 11. Android 11 wurde im Jahr 2020 auf den Markt gebracht, aber denken Sie nicht, dass das bedeutet, dass es veraltet ist, denn wir sprechen hier buchstäblich über Code und Fire-Tablets sind nicht wirklich mit anderen Android-Geräten vergleichbar.

Es enthält jedoch einige Elemente, die in Android 10 eingeführt wurden - was aber nicht bedeutet, dass alle Elemente von Android 11 enthalten sind.

Fire OS 7 basierte auf Android 9.

Es gibt eine Reihe von neuen Funktionen, die in Fire OS 8 verfügbar sein werden, die die Umgebung für Entwickler verbessern und zu besseren Geräten führen werden. Einige der folgenden Funktionen müssen von Entwicklern genutzt werden, um Apps zu verbessern, aber einige werden Sie vielleicht in Änderungen der von Amazon angebotenen Erfahrung finden.

Es könnte auch neue Funktionen geben, die von Amazon eingeführt werden, die aber noch nicht verraten wurden - genauso wenig wie wir das Datum oder die Modelle kennen, die das Update erhalten werden - nur dass wir erwarten, dass es im Jahr 2022 eingeführt wird und (wahrscheinlich) auf dem neuen Fire 7-Tabletsein Debüt feiert .

Der systemweite dunkle Modus wurde mit Android 10 eingeführt und Fire OS 8 ermöglicht es Apps, sich für oder gegen das dunkle Thema zu entscheiden, was bedeutet, dass Sie mehr Auswahlmöglichkeiten haben, wie Ihre Apps aussehen.

Eine der Änderungen in Android 10 ermöglicht den Zugriff auf Systemeinstellungen, die für eine App relevant sind, direkt von der App aus, ohne dass diese beendet werden muss - zum Beispiel Wi-Fi. Dies sollte eine bessere Kontrolle bei der Verwendung von Apps ermöglichen.

High Efficiency Image File (HIEF) ist ein Bildformat, das eine höhere Bildqualität bei geringerer Dateigröße ermöglicht. Apps, die dieses Format verwenden, könnten möglicherweise schneller laden oder weniger Daten beim Anzeigen ihrer Bilder verbrauchen.

Es gibt eine bessere Kontrolle darüber, was Apps im Hintergrund tun, z. B. den Zugriff auf Standortdaten im Hintergrund beschränken oder verhindern, dass eine App sich selbst im Hintergrund startet und Sie unterbricht.

Eines der neuen Elemente in Android 11 sind einmalige Berechtigungskontrollen. Anstatt einer App dauerhaft Zugriff auf Berechtigungen zu gewähren (z. B. auf die Kamera, das Mikrofon oder den Standort), können Sie diese Berechtigung nur einmalig erteilen. Das ist eine weitere Methode, um die Privatsphäre zu schützen, indem man einschränkt, was Apps tun können.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 24 Kann 2022

squirrel_widget_12852483

Schreiben von Chris Hall.