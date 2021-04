Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazon hat sein Tablet-Sortiment mit einer neuen Version seines Fire HD 10 und der Einführung des Fire HD 10 Plus aktualisiert.

Beide können ab sofort vorbestellt werden und beginnen in Großbritannien bei 149,99 £ bzw. 179,99 £.

Der 2021 Amazon Fire HD 10 läuft auf einem Octa-Core-Prozessor mit 3 GB RAM - 50 Prozent mehr RAM als das Vorgängermodell.

Es erhält auch ein verbessertes 10,1-Zoll-Full-HD-Display, das heller ist, und ein dünneres, leichteres Design.

Die Akkulaufzeit soll bis zu 12 Stunden betragen, wobei Varianten mit 32 GB und 64 GB verfügbar sind. Der Speicher kann auch durch die Verwendung einer optionalen microSD-Karte erweitert werden. Es werden bis zu 1 TB Karten unterstützt.

Auf der Vorderseite befindet sich eine 2-Megapixel-Kamera für Videoanrufe und dergleichen. Dolby Atmos Sound wird ebenfalls unterstützt.

squirrel_widget_4554943

Das Amazon Fire HD 10 Plus ist ähnlich, weist jedoch einige signifikante technische Probleme auf.

Sie erhalten beispielsweise 4 GB RAM, wenn Amazon es als das leistungsstärkste Tablet bezeichnet, das es bisher herausgebracht hat. Es erhält außerdem einen Soft-Touch, ein Premium-Finish und kabelloses Laden.

Beide Tablets können auch in einem Produktivitätspaket ab 209,99 £ erworben werden. Dies umfasst eine abnehmbare Tastaturhülle und ein 12-monatiges Microsoft 365 Personal-Abonnement. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf die Office-Suite mit Premium-Apps sowie 1 TB OneDrive-Speicher und einige zusätzliche Vorteile.

Die Tastaturabdeckung kann auch separat für 49,99 £ erworben werden. Ein für Amazon hergestelltes kabelloses Ladedock von Anker ist ebenfalls für 49,99 € erhältlich.

Der Fire HD 10 wird in den Farben Schwarz, Denim, Lavendel und Oliv erhältlich sein. Der Fire HD 10 Plus wird ausschließlich in Schiefer erhältlich sein.

squirrel_widget_4554970

Beste Tablette 2021: Top-Tabletten, die Sie heute kaufen können von Britta O'Boyle · 9 February 2021 Unsere Auswahl der besten Tablets, die Sie heute kaufen können, einschließlich der besten 2-in-1-Geräte und Kompakttablets zu verschiedenen

Schreiben von Rik Henderson.