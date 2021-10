Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tablets erleben Ende 2021 ein Wiederaufleben, da der Verkauf von Schiefertafeln während der Pandemie gestiegen ist, sodass verschiedene Hersteller um einen Teil des Marktes kämpfen.

Acers Wahl ist das Enduro Urban T3, ein 10-Zoll-Tablet mit einer antimikrobiellen Beschichtung, was bedeutet, dass sein Bildschirm und seine Oberflächen einige bakterielle Unannehmlichkeiten beseitigen können - was für viele in der heutigen Welt eindeutig eine der zunehmenden Bedenken ist.

Das Enduro Urban T3 hält nicht nur alles sauber, sondern hält es auch durch sein Design schlank: Mit seiner Dicke von 9,9 mm ähnelt es vielen aktuellen Flaggschiff-Handys.

Das T3 wird auch als robustes Tablet bezeichnet, komplett mit militärischer Robustheit (MIL-STD 810H), damit es Stößen und Stürzen (bis zu 1,2 m) standhält.

Außerdem ist es staub- und wasserdicht (IP53-Standard), sodass Sie sich keine Sorgen um Spritzer oder Untertauchen machen müssen. Sogar die Lautsprecher und freiliegenden Anschlüsse sind witterungsbeständig, also keine Sorge.

Das 10-Zoll-Display liefert eine Full-HD+-Auflösung (1920 x 1200 Pixel), also keine Abkürzungen, während MediaTek die Prozessorverantwortung übernimmt, unterstützt von 4 GB RAM, um reibungslose Arbeits- oder Spielsitzungen zu gewährleisten.

Das Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) wird im ersten Quartal 2022 zum Preis von 299,99 US-Dollar/299 Euro auf den Markt kommen.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 Prime Day 2021 steht an!