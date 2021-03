Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Barnes and Noble hat ein Lenovo-Tablet der Marke Nook angekündigt.

Das als Nook 10-Zoll-HD-Tablet bezeichnete Gerät kostet in den USA 129,99 US-Dollar und verfügt über ein modernes Ganzmetalldesign mit eckigen Kanten.

Weitere Merkmale sind ein 2,3-GHz-Octa-Core-Prozessor, 32 GB Speicher (erweiterbar durch eine microSD-Karte), ein 1080p 10,1-Zoll-IPS-Display (mit kleineren Rahmen für ein Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 85 Prozent) und eine 10-Stunden-Funktion Batterielebensdauer. Es wird als Nachfolger des Android-basierten 10,1-Zoll-Nook aus dem Jahr 2018 angesehen, der beim Start ebenfalls 129 US-Dollar kostete, obwohl er seit letztem Sommer nicht mehr erhältlich war.

Tatsächlich sind andere E-Reader von Barnes and Noble, einschließlich Nook GlowLight 3 2017 und GlowLight Plus 2019, online als ausverkauft aufgeführt. Einige Einzelhandelsgeschäfte führen jedoch noch verfügbare Lagerbestände auf. Dies hat einige dazu veranlasst, sich zu fragen, ob Barnes und Noble vorhatten, die Leitung einzustellen. Anscheinend sind die Aktienemissionen jedoch alle auf „ außergewöhnlich starke “ Verkäufe im vergangenen Jahr zurückzuführen.

Das neueste Nook-Tablet von Barnes and Noble wird ab Anfang April 2021 in den Barnes and Noble-Geschäften und auf der Website erhältlich sein. (Noch kein Wort zur Verfügbarkeit außerhalb der USA). Wie bei früheren Nook-Tablets wird weiterhin Android sowie die Nook-Software zum Kauf von E-Books ausgeführt.

Schreiben von Maggie Tillman.