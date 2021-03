Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Barnes and Noble plant laut einem neuen Bericht, seine alternde Reihe von Nook-E-Readern zu aktualisieren.

Das Unternehmen teilte sowohl The Verge als auch Engadget mit, dass im Frühjahr 2021 neue Einheiten in den Läden eintreffen werden, einschließlich eines noch nicht angekündigten Tablets, das bereits nächste Woche (oder Ende März 2021) auf den Markt kommen soll. Es wird "ein neues Nook-Tablet sein, das mit Lenovo entwickelt wurde".

Das neueste Nook-Tablet von Barnes and Noble ist das 10,1-Zoll-Nook mit Android-Technologie , das beim Start 129 US-Dollar kostete, obwohl es seit letztem Sommer nicht mehr erhältlich ist. Tatsächlich sind andere E-Reader von Barnes and Noble, einschließlich Nook GlowLight 3 und GlowLight Plus, online als vollständig ausverkauft aufgeführt. Einige Einzelhandelsgeschäfte führen jedoch noch verfügbare Lagerbestände auf.

Dies hat einige Nook-Fans dazu veranlasst, sich zu fragen, ob Barnes und Noble vorhatten, die Linie einzustellen. Aber anscheinend sind die Aktienemissionen alle auf „außergewöhnlich starke“ Verkäufe im vergangenen Jahr zurückzuführen, oder zumindest sagte Susan McCulloch, Senior Director für Nook-Operationen bei Barnes und Noble, gegenüber The Verge. "Wenn es um Probleme geht, ist dies natürlich eine bittersüße Sache für einen Einzelhändler", sagte sie.

Denken Sie daran, dass das GlowLight 3 2017 veröffentlicht wurde. Das Plus ist zwei Jahre alt .

