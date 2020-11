Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - iPads sind aus gutem Grund sehr beliebt und verdienen leicht ihren Platz an der Spitze des Tablet-Marktes - aber es kann eine leichte Herausforderung sein, sie zu echten Produktivitätsmaschinen zu machen, ohne ein absolutes Bündel auszugeben.

Wenn Sie einen Tastaturanhang für Ihr iPad verwenden möchten, sind Sie wahrscheinlich auf Brydge gestoßen, das hervorragend gestaltete Optionen bietet, die günstiger sind als Apples eigene, super teure Optionen.

Jetzt hat Brydge gesunde Black Friday-Rabatte auf eine Reihe seiner Tastaturen für einen ganzen Haufen verschiedener Tablet-Größen vergeben. Sie können sie alle auf Brydges Amazon-Seite sehen , aber wir haben unten einige der besten für Sie ausgewählt.

Brydge Pro ist wahrscheinlich das Markenzeichen, und es gibt Größen sowohl für das 11-Zoll- als auch für das 12,9-Zoll-iPad Pro.

Die 11-Zoll-Version ist von 149,99 US- Dollar auf 99,99 US-Dollar reduziert , was einer Ersparnis von 50 US-Dollar entspricht , während die größere Version problemlos zum exakt gleichen Preis abgeholt werden kann.

Jetzt, da iPadOS mit Trackpads funktioniert, möchten Sie vielleicht das Brydge Pro verwenden, das sehr ähnlich ist, der Party jedoch ein flüssiges und reaktionsschnelles Trackpad hinzufügt. Es ist für das 11-Zoll-iPad Pro für 139,99 US-Dollar erhältlich (gegenüber 159,99 US-Dollar) - viel billiger als Apples enorm teures Magic Keyboard, bietet jedoch die meisten Funktionen.

Es gibt auch verschiedene Hubs, Trackpads und drahtlose Tastaturen, die eigenständiger im Amazon-Store von Brydge zu finden sind. Schauen Sie also unbedingt nach, wenn Sie nach Zubehör für ein neues Tablet suchen .

Schreiben von Max Freeman-Mills.