YouTube auf Xbox Series X und Xbox One spielt jetzt HDR ab

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es war eine faire Zeit, aber die YouTube- App für Xbox-Konsolen spielt jetzt HDR-Inhalte ab.

Die Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S und Xbox Series X konnten HDR noch nicht in Videos anzeigen, aber die neueste Version der App ermöglicht dies. Wir haben es selbst auf einer Xbox Series S versucht, die an einen Philips OLED754-Fernseher angeschlossen ist, und das Gerät aktiviert HDR sofort, wenn ein unterstütztes Video gestartet wird .

Du brauchst natürlich einen HDR-Fernseher, aber um es selbst zu überprüfen, suche einfach in der YouTube-App nach "HDR" und es werden eine Reihe von Videos und Kanälen angezeigt. Besonders gut gefällt uns der HDR-Kanal , auf dem Sie zahlreiche relevante Clips zum Auschecken finden.

Engadget behauptet, dass es das HDR-Format PQ Rec.2020 unter Verwendung des VP9-2-Codecs verwendet.

Die Auflösung hängt natürlich von der Konsole Ihrer Wahl ab. Wie bei Netflix spielen die meisten YouTube-Inhalte in 4K ab, auch wenn die maximale Auflösung für Spiele 1080p / 1440p beträgt.

Netflix selbst kann Dolby Vision und Dolby Atmos auch auf unterstützenden Xbox-Konsolen ausgeben, sofern Sie über ein kompatibles TV- und Surround-Soundsystem verfügen.

Schreiben von Rik Henderson.