Britische Regulierungsbehörde verzögert Bericht über Activision-Übernahme durch Microsoft

(Pocket-lint) - Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) hat bestätigt, dass sie die Veröffentlichung ihres Berichts über die mögliche Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft verschoben hat.

Der Bericht sollte ursprünglich am 1. März veröffentlicht werden, aber die CMA hat nun bestätigt, dass er erst am 26. April erscheinen wird. Es besteht jedoch immer noch Hoffnung, dass Microsoft früher aus seiner Misere befreit wird - die CMA sagt, dass sie "die Untersuchung so schnell wie möglich und vor diesem Datum abschließen möchte".

Die CMA untersucht die geplante 68,7-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard durch den Xbox-Mutterkonzern Microsoft. Wie andere Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt hat auch die CMA Bedenken gegen diesen Schritt. Diese Bedenken beziehen sich vor allem auf die Frage, ob die Übernahme der Call of Duty-Reihe durch Microsoft negative Auswirkungen auf Unternehmen wie Sony und Nintendo haben wird.

Diese Bedenken und die Zeit, die das Sammeln und Prüfen von Beweisen in Anspruch nimmt, sind der Hauptgrund dafür, dass die CMA ihren Bericht verschoben hat. Der Vorsitzende der Untersuchungsgruppe, Martin Coleman, sagte, dass die Gruppe "den Umfang und die Komplexität der Untersuchung und die Notwendigkeit, eine große Menge an Beweismaterial zu prüfen" berücksichtigt habe, als sie diesen Schritt bestätigte.

In den Vereinigten Staaten hat die Federal Trade Commission (FTC) bereits bekräftigt, dass sie nicht gerade begeistert davon ist, dass Microsoft Activision übernimmt - sie ging sogar so weit, eine Klage einzureichen, um dies zu verhindern.

Microsoft hat wiederholt versucht, die Gemüter zu beruhigen, indem es erklärte, dass es bereit sei, einen jahrzehntelangen Vertrag mit Sony und Nintendo zu unterzeichnen, der sicherstellt, dass Call of Duty auch nach der Übernahme von Activision Blizzard auf der Coss-Plattform bleibt.

Schreiben von Oliver Haslam.