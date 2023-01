Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - The Outer Worlds war eine wirklich angenehme Überraschung, als es 2019 auf den Markt kam - ein Weltraum-Rollenspiel der alten Schule, das die besten Teile von Fallout nahm und sie durch eine neue Linse neu mischte.

Daher ist es keine große Überraschung zu erfahren, dass es eine Fortsetzung geben wird, nachdem The Outer Worlds 2 im Jahr 2021 als Teil eines Xbox-Showcase angekündigt wurde. Hier sind alle (derzeit noch recht spärlichen) Details, die ihr wissen solltet.

Weitere spannende Titel für die Xbox Serie X und S findet ihr in unserer Liste der Spiele, die ihr unbedingt im Auge behalten solltet, hier.

Ankündigung von The Outer Worlds 2

Wie bereits erwähnt, wurde The Outer Worlds 2 Mitte 2021 im Rahmen einer großen Xbox-Präsentation angekündigt - was für viele überraschend kam, da die Veröffentlichung des ersten Spiels zu diesem Zeitpunkt noch keine zwei Jahre zurücklag.

Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel noch keine zwei Jahre auf dem Markt. Das war jedoch die übliche Vorgehensweise von Xbox, um Ankündigungen früh zu machen und dann manchmal Jahre ohne ein Update über die tatsächliche Ankunft des Spiels zu warten.

Der Ankündigungsteaser ist wenig überraschend mit einem Augenzwinkern versehen und nimmt CGI-Teaser auf die Schippe, während er sich entfaltet. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es sich um einen CGI-Teaser handelt.

Erscheinungsdatum von The Outer Worlds 2

Der erste Trailer zu The Outer Worlds 2 gab keinen Hinweis auf ein wahrscheinliches Veröffentlichungsdatum, was schon ein Hinweis darauf ist, dass das Spiel nicht besonders bald erwartet werden sollte.

In Anbetracht des Entwicklungszyklus eines typischen Open-World-Rollenspiels wie diesem wären wir überrascht, wenn das Spiel sogar erst 2023 erscheinen würde, da dies immer noch eine sehr schnelle Zeitspanne von vier Jahren seit dem letzten Titel bedeuten würde.

Spekulativ halten wir daher ein Datum im Jahr 2024 für wahrscheinlicher, auch wenn wir vielleicht schon bald mehr darüber erfahren werden, um die Gerüchte zu entkräften.

Plattformen von The Outer Worlds 2

The Outer Worlds wird von Obsidian entwickelt und steht unter der Schirmherrschaft von Xbox und Bethesda, so dass man sich in Bezug auf die zu erwartenden Plattformen ziemlich sicher sein kann.

Das Spiel wird zum einen für die Xbox Series X und Series S erscheinen, und zwar via Game Pass am Veröffentlichungstag, während die PlayStation 5 komplett ausgelassen wird.

Das macht es zu einem Konsolenexklusivspiel für die Xbox, denn es würde uns sehr überraschen, wenn es auch für die Switch erscheinen würde, so wie es das erste Spiel schließlich tat.

PC-Spieler können jedoch aufatmen, denn Obsidian ist sich so gut wie sicher, dass das Spiel auch auf dem PC erscheinen wird, da es ein wichtiger Teil des historischen Fokus des Entwicklers ist.

Die Geschichte von Outer Worlds 2

Das erste Outer Worlds hatte einige Wendungen in seinen verschiedenen Enden, die von den Entscheidungen abhingen, die man im Laufe des Spiels traf, aber sie alle laufen an einem bestimmten Punkt mit einigen wichtigen Konsistenzen wieder zusammen (Achtung, Spoiler unten!).

Der Fremde, der Spielercharakter, endet als Anführer der Halcyon-Kolonien, die man im Spiel erkunden kann, befreit vom Joch der Erde und ihrer Konzerne.

Das war ein ziemlich endliches Ende, und wir vermuten daher, dass The Outer Worlds 2 wahrscheinlich mit einem neuen Spielercharakter und neuen Planeten, die es zu erkunden gilt, neu beginnen wird.

Das würde dem Erbe des Spiels entsprechen, da die Fallout-Reihe zum Beispiel immer so gehandelt hat.

Die Konsequenz wäre auch, dass The Outer Worlds 2 eine völlig neue Geschichte erzählen könnte, ohne sich zu sehr an den Ereignissen des ersten Spiels orientieren zu müssen.

Das Spielprinzip von The Outer Worlds 2

Es gibt einige Annahmen darüber, wie sich The Outer Worlds 2 spielen wird - schließlich handelt es sich um eine Fortsetzung, also wird es eine gewisse Konsistenz geben.

Man kann also davon ausgehen, dass es ein eher taktischer Shooter mit RPG-Wurzeln sein wird, der zwischen umfangreichen und interessanten Dialogen mit den Fremden und Gefährten, die man trifft, und Schießereien wechselt.

Es wird Planeten zu erforschen und Feinde zu besiegen geben, und das Ganze sollte mit einer Menge Comedy verbunden sein.

Ob die Schießerei mit neuen Optionen und Technologien erweitert wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber wir denken, dass es eine sichere Wette ist, dass es eine Erweiterung geben wird.

