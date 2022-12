High on Life ist der Renner im Xbox Game Pass

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir waren wirklich beeindruckt, als wir im Sommer auf der Gamescom 2022 eine Stunde lang High on Life gespielt haben. Daher ist es keine große Überraschung, dass das Spiel im Xbox Game Pass erschienen ist und auf eine äußerst erfolgreiche Mundpropaganda gestoßen ist.

Xbox hat soeben bestätigt, dass das Spiel der größte Game Pass-Launch überhaupt im Jahr 2022 und der größte Drittanbieter-Launch aller Zeiten für den Dienst ist.

Damit ist es in der Stratosphäre von Spielen wie Halo Infinite und Forza Horizon 5 angesiedelt, und Xbox freut sich zweifellos über das dringend benötigte Ergebnis für seine Plattform.

High on Life ist auch ein weitaus skurrilerer Titel als diese beiden, daher ist es umso beeindruckender, dass es sich auf diese Weise durchgesetzt hat. Kurz gesagt, es ist ein Shooter, in dem die Waffen mit Ihnen sprechen.

Oder, um es noch weiter zu fassen, es ist ein Comedy-Shooter aus der Feder des Rick and Morty-Schöpfers Justin Roiland, in dem deine Waffen mit einer Vielzahl von Stimmen und Persönlichkeiten mit dir sprechen, und das alles in einem lebhaften, schrägen und für Erwachsene geeigneten Alien-Universum.

Der Ton des Spiels macht großen Spaß, und die einfache Arcade-Schießerei hält die Dinge nett und leicht, ohne dich in Gameplay-Systemen zu ertränken.

Es ist genau die Art von schrägem Titel, die dem Game Pass so gut steht, und es wird interessant sein, zu sehen, ob der Dienst mit seinem Programm 2023 an diesen Erfolg anknüpfen kann.

Schreiben von Max Freeman-Mills.