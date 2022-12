Bald könnte es eine günstigere, werbegestützte Xbox Game Pass-Ebene geben

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Microsoft erwägt ein billigeres, werbefinanziertes Angebot für seinen Xbox Game Pass-Dienst... wenn die Nutzer es wollen.

Das geht aus einer "offiziellen Umfrage" hervor, die Berichten zufolge an einige Xbox-Besitzer verschickt wurde. Darin wurde gefragt, ob sie bereit wären, weniger für eine Version von Game Pass zu zahlen, bei der einige Funktionen wegfallen und beim Start eines Spiels Werbung eingeblendet wird.

Die Stufe würde 2,99 Dollar pro Monat kosten - deutlich weniger als die 9,99 Dollar für den normalen Game Pass und 14,99 Dollar für den Game Pass Ultimate.

Es würde jedoch nur eine eingeschränkte Auswahl an Spielen zum Herunterladen anbieten, einschließlich First-Party-Titeln, die bereits seit sechs Monaten oder länger erhältlich sind. Normale Game Pass-Abonnenten können Spiele am Tag ihrer Veröffentlichung spielen, plus 100 weitere Titel.

Der Zugriff auf die Cloud ist ebenfalls nicht enthalten, so dass die Spiele nur auf der eigenen Xbox-Konsole verfügbar sein werden.

Microsoft hat vor kurzem auch eine Technologie entwickelt, mit der während eines Spiels Werbung abgespielt werden kann, daher ist noch nicht bekannt, ob dies ebenfalls eine Rolle spielen wird.

Natürlich kann es sein, dass die Umfrage ohnehin nicht viel bringt. Aber da Disney+ und Netflix in letzter Zeit ebenfalls günstigere, werbefinanzierte Abonnements angeboten haben, gibt es einen Präzedenzfall für das Angebot einer brauchbaren Abonnement-Alternative für diejenigen, die weniger Geld in der Tasche haben.

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Details erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.