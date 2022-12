Xbox könnte ein großes Ereignis für Anfang 2023 planen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bei all den interessanten Ankündigungen und neuen Trailern, die wir bei der Verleihung der Game Awards im Jahr 2022 zu sehen bekamen, war ein großer Name auffallend abwesend - Xbox.

Das Unternehmen hat keine Trailer, Ankündigungen oder Gameplay-Präsentationen gezeigt, obwohl es einige große Titel wie Starfield und Redfall vorstellen könnte.

Das schürte Spekulationen, dass das Unternehmen wegen der turbulenten Übernahme von Activision ruhig blieb, aber die Fans waren trotzdem enttäuscht. Es gibt jedoch Gerüchte, dass Xbox für Anfang 2023 eine eigene Veranstaltung plant.

Der erste Hinweis kam von Aaron Greenberg, VP of Game Marketing von Xbox, in einem Tweet, den Sie unten sehen können.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wir haben eine Menge geplant, um ein unglaublich aufregendes Jahr 2023 zu zeigen und zu teilen. Ich weiß es zu schätzen, dass die Leute begierig sind, mehr zu erfahren und zu sehen. Das Timing ist immer entscheidend, aber keine Sorge, Sie werden nicht zu lange auf das warten müssen, was als nächstes von uns kommt. https://t.co/d1dca2i2Nt- Aaron Greenberg U (@aarongreenberg) December 9, 2022

Das könnte auch nur eine Pressemitteilung sein, die im Januar veröffentlicht wird, aber jetzt gibt es Gerüchte, dass tatsächlich ein Event in Planung ist.

Windows Central hat anscheinend Gerüchte in dieser Richtung gehört, wenn auch nichts Genaues oder ein Datum genannt wurde.

Amazon Prime Early Access Sale PlayStation-Angebote: Die besten PS5- und PS4-Angebote jetzt von Rik Henderson · 11 Oktober 2022 Amazons erster Prime Early Access Sale hat begonnen und das bedeutet, dass du dir ein paar tolle Schnäppchen für PS4 und PS5 sichern kannst.

Viele Beobachter werden hoffen, dass das stimmt, denn die Xbox befindet sich in einer merkwürdigen Phase, in der ihre Hardware zwar beeindruckend ist, sie aber immer wieder patzt, wenn es darum geht, ein ganzes Kalenderjahr mit hochkarätigen Veröffentlichungen zu füllen.

Mit Starfield könnte sich das ändern, aber das hängt von einer soliden Markteinführung und einem Verkaufserfolg ab, was beides nicht wirklich garantiert ist.

Wir halten die Ohren steif und drücken die Daumen, dass es 2023 weitere Neuigkeiten gibt. In der Zwischenzeit erfahrt ihr, auf welche Spiele wir uns in den nächsten Jahren auf der Xbox Serie X und S am meisten freuen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.