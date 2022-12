Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Man könnte meinen, dass die Entscheidung der FTC gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft den Sargnagel für die Fusion bildet, aber es gibt eine neue Wendung in der laufenden Saga. Die EU-Kommission behauptet, ihr Pendant in den USA habe in seiner Zusammenfassung einen grundlegenden Fehler gemacht.

Sie geht sogar so weit zu sagen, dass die US-Regulierungsbehörde eine unwahre Behauptung verwendet, um ihre Haltung zu rechtfertigen.

In der Beschwerde der FTC gegen die Übernahme heißt es: "Microsoft hat bereits bewiesen, dass es seinen Spielekonkurrenten Inhalte vorenthalten kann und wird". Sie verwies auf die frühere Übernahme der Muttergesellschaft von Bethesda, ZeniMax, und behauptete, Microsoft habe sich dafür entschieden, Starfield und Redfall Xbox-exklusiv zu machen, nachdem es den EU-Kartellbehörden versichert hatte, dass es dies nicht tun würde. Die EU habe die Vereinbarung daher unter falschen Versprechungen ratifiziert.

Dies wurde nun von der EU-Kommission selbst widerlegt, die in einer Erklärung das Gegenteil behauptet. Sie entgegnet, dass sie die Microsoft/ZeniMax-Transaktion "bedingungslos genehmigt" habe und dass solche Zusicherungen im Vorfeld nicht gegeben worden seien. Darüber hinaus war das EU-Gremium der Ansicht, dass "die Transaktion keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt".

Damit hat das Gremium Microsoft in seiner rechtlichen Argumentation gegen die FTC gestärkt, falls der Fall vor Gericht verhandelt wird.

Eines ist sicher: Mit einer Lösung ist in nächster Zeit nicht zu rechnen.

Schreiben von Rik Henderson.