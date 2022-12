Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Microsoft wird von der Federal Trade Commission (FTC) verklagt, um die Übernahme des Call of Duty-Publishers Activision Blizzard zu verhindern.

Die geplante 68,7 Millionen Dollar teure Übernahme von Activision Blizzard ist etwas, das Microsoft schon seit geraumer Zeit versucht, über die Bühne zu bringen, und jüngste Gerüchte ließen vermuten, dass die FTC bereit war, das Geschäft zu ratifizieren. Die FTC hat in einer Pressemitteilung auf ihrer Website bestätigt, dass sie Microsoft verklagen wird. Die FTC befürchtet, dass Microsoft einige Franchises als Xbox-Exklusivtitel behalten könnte.

"Die Federal Trade Commission versucht, den Technologieriesen Microsoft Corp. daran zu hindern, den führenden Videospielentwickler Activision Blizzard, Inc. zu übernehmen", heißt es in der Erklärung. Die FTC behauptet, "dass der 69-Milliarden-Dollar-Deal, der größte, den Microsoft je abgeschlossen hat, und der größte, den es je in der Videospielindustrie gab, Microsoft in die Lage versetzen würde, Konkurrenten für seine Xbox-Spielkonsolen und sein schnell wachsendes Geschäft mit Abonnement-Inhalten und Cloud-Gaming zu unterdrücken."

Es gab Befürchtungen, dass Microsoft insbesondere Call of Duty zu einem Xbox-Exklusivtitel machen würde, obwohl das Unternehmen das Gegenteil behauptete. Microsoft war bereit, Sony einen 10-Jahres-Vertrag zu geben, der sicherstellt, dass die Spiele auch auf der PlayStation und anderen Plattformen veröffentlicht werden, aber das reichte nicht aus, um die FTC zu beschwichtigen.

Die Erklärung verweist auf die Übernahme von Bethesda durch Microsoft als Grund zur Sorge für die Zukunft. "Microsoft beschloss, mehrere Titel von Bethesda, darunter Starfield und Redfall, Microsoft-exklusiv zu machen, obwohl es den europäischen Kartellbehörden versichert hatte, dass es keinen Anreiz habe, Spiele von konkurrierenden Konsolen zurückzuhalten", heißt es.

Es sieht immer unwahrscheinlicher aus, dass dieser Deal zustande kommt, und es wird sehr interessant sein, Microsofts Reaktion in dieser sich entwickelnden Geschichte zu sehen.

Schreiben von Oliver Haslam.