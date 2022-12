Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Xbox-Chef Phil Spencer hat verraten, dass ein 10-Jahres-Vertrag mit Nintendo geschlossen wurde, um Call of Duty wieder auf die Konsolen zu bringen.

Das letzte COD, das auf einem Nintendo-System erschienen ist, war Call of Duty: Ghosts, das 2013 für die Wii U veröffentlicht wurde. Der neue Deal bedeutet, dass zukünftige COD-Spiele auf der Nintendo Switch und jeder weiteren Konsolengeneration des japanischen Spielegiganten erscheinen werden. Das heißt, wenn die Übernahme von Activision Blizzard von den globalen Regulierungsbehörden wie der Federal Trades Commission (FTC) in den USA und der britischen Competition and Markets Authority (CMA) genehmigt wird.

Beide prüfen die Übernahme noch, wobei vor allem die CMA aufgrund der von Sony vorgebrachten Argumente Bedenken äußert.

Spencer behauptet jedoch, er sei bereit, mit Sony eine ähnliche Vereinbarung wie mit Nintendo zu treffen. Xbox hat auch Steam für PC-Spieler die gleichen Bedingungen angeboten.

Ich freue mich auch, bestätigen zu können, dass Microsoft sich verpflichtet hat, Call of Duty auf @Steam auch nach dem Abschluss der Fusion mit Activision Blizzard King gleichzeitig mit der Xbox anzubieten. @ATVI_AB @ValveSoftware- Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022

Berichten zufolge wird sich Microsoft im Laufe des heutigen Tages mit der FTC treffen, um weitere Bedenken bezüglich der Fusion zu zerstreuen, damit diese bald über die Bühne gehen kann. Bloomberg schreibt, dass Microsoft-Präsident Brad Smith mit der FTC-Vorsitzenden Lina Khan sprechen wird.

Ob demnächst auch Gespräche mit der CMA stattfinden werden, ist noch nicht bekannt.

Schreiben von Rik Henderson.