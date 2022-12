Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Xbox hat bestätigt, dass es angeboten hat, Call of Duty für 10 Jahre auf der PlayStation zu behalten, während Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Activision Blizzard die Runde machen.

Der Deal, dass Microsoft das Unternehmen hinter der Call of Duty-Franchise kauft, wird immer noch von zahlreichen Gremien rund um den Globus erwogen, aber Microsoft-Präsident Brad Smith hat jetzt Gerüchte über einen speziellen 10-Jahres-Deal bestätigt, der der PlayStation angeboten wurde. Ein solcher Vertrag würde sicherstellen, dass die Call of Duty-Spiele mindestens ein Jahrzehnt lang nicht exklusiv für die Xbox erscheinen.

In einem Meinungsartikel für das Wall Street Journal schrieb Smith, dass Microsoft Sony einen 10-Jahres-Vertrag angeboten hat, um jede neue Call of Duty-Veröffentlichung am selben Tag auf der PlayStation verfügbar zu machen, an dem sie für die Xbox erscheint. Er fuhr fort, dass das Unternehmen bereit wäre, "die gleiche Verpflichtung für andere Plattformen zu übernehmen und sie von den Regulierungsbehörden in den USA, Großbritannien und der Europäischen Union rechtlich durchzusetzen".

Dies folgt auf die Enthüllung, dass die Übernahme von Activision Blizzard tatsächlich genehmigt werden könnte, obwohl erwartet wurde, dass die FTC versuchen würde, sie zu blockieren. In einem neuen Bericht wird behauptet, dass die FTC-Vorsitzende Lina Khan mit einer Stimmenspaltung konfrontiert werden könnte, da die Hälfte des vierköpfigen Gremiums die Übernahme genehmigen möchte. Ein solches Abstimmungsverhalten wäre für Khan problematisch, und es gibt Stimmen, die die Meinung vertreten, dass eine umsichtige Entscheidung darin bestünde, die Übernahme zuzulassen und gleichzeitig Zugeständnisse von Microsoft zu verlangen.

Ein 10-Jahres-Vertrag mit PlayStation könnte als ein solches Zugeständnis angesehen werden.

Es wurde vermutet, dass Khan versuchen würde, den Deal zu blockieren, um die Muskeln der FTC zu beanspruchen, aber das würde nicht funktionieren, wenn die Abstimmung geteilt wird - daher die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes. Die Zustimmung von Microsoft zu Zugeständnissen könnte das Beste aus beiden Welten sein.

Schreiben von Oliver Haslam.