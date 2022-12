Preiserhöhung für Xbox-Spiele der Serie X/S im Jahr 2023

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Microsoft wird den Preis für einige seiner Xbox Series X/S-Spiele im nächsten Jahr anheben. First-Party-Titel wie Starfield, Forza Motorsport und Redfall werden zum Start 69,99 US-Dollar kosten.

Für Game Pass-Abonnenten werden sie weiterhin ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein, aber wenn Sie ein Spiel direkt kaufen möchten, wird es 10 Dollar mehr kosten als vergleichbare Titel, die in den letzten Jahren gekauft wurden.

Das Unternehmen hat die Preise für andere Länder, einschließlich Großbritannien, noch nicht bekannt gegeben, aber wir gehen davon aus, dass die Erhöhung weltweit gilt.

"Dieser Preis spiegelt den Inhalt, den Umfang und die technische Komplexität dieser Titel wider", sagte ein Microsoft-Sprecher gegenüber IGN.

Fairerweise muss man Microsoft zugestehen, dass andere Publisher in letzter Zeit bereits die Preise für AAA-Titel erhöht haben - die Xbox Series X/S (und PS5) Versionen von Call of Duty: Modern Warfare II und FIFA 23 kosten bereits 69,99 Dollar. Das Unternehmen hat also länger durchgehalten als die meisten anderen.

Und im Gegensatz zu Sony ist es dem Unternehmen auch gelungen, die Preise für seine Konsolen bis heute beizubehalten. Das könnte sich aber bald ändern, wie Xbox-Chef Phil Spencer Anfang des Jahres sagte: "Ich glaube nicht, dass wir das ewig machen können. Ich denke, dass wir irgendwann die Preise für bestimmte Dinge anheben müssen".

