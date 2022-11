Microsofts 69-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision wird wahrscheinlich von der FCC blockiert werden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Versuch von Microsoft, Activision Blizzard zu übernehmen, wird einem Bericht zufolge voraussichtlich von der Federal Trade Commission (FTC) blockiert.

Der Xbox-Eigentümer versucht seit Monaten, den 69-Milliarden-Dollar-Deal durchzusetzen, und befindet sich mitten in einer weltweiten Kampagne, um internationale Regierungen dazu zu bringen, dem Geschäft zuzustimmen. Den größten Kampf könnte Microsoft jedoch auf heimischem Boden austragen, denn es wird erwartet, dass die FTC eine Kartellrechtsklage einreichen wird, um die Fusion zu verhindern.

Unter Berufung auf drei Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind, berichtet Politico, dass die Klage noch nicht sicher ist, dass aber die FTC-Mitarbeiter, die das Geschäft prüfen, die Argumente der Unternehmen anzweifeln", wonach die Übernahme den Wettbewerb nicht beeinträchtigen wird.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Durch den Kauf von Activision Blizzard würden Microsoft und Xbox die Kontrolle über einige der größten Namen in der Spielebranche erlangen, wobei die Call of Duty-Reihe ganz oben auf der Liste steht. Microsoft hat versucht, die Befürchtungen zu zerstreuen, indem es versprach, dass Call of Duty ein plattformübergreifendes Franchise bleiben wird - und ging sogar so weit, Sony einen 10-Jahres-Vertrag anzubieten, um die Sache zu erleichtern. Ob Sony zustimmt oder nicht, ist möglicherweise nicht von Bedeutung, da die FTC Berichten zufolge auf jegliche Versprechungen besteht.

"Im Mittelpunkt der Bedenken der FTC steht die Frage, ob die Übernahme von Activision Microsoft einen unfairen Vorteil auf dem Videospielmarkt verschaffen würde", heißt es in dem Bericht von Politico. Es wird vermutet, dass Unternehmen wie Sony benachteiligt würden, wenn das Geschäft zustande käme.

Bislang haben nur eine Handvoll Länder grünes Licht für den Deal gegeben, darunter Saudi-Arabien und Brasilien. Es sieht nun immer unwahrscheinlicher aus, dass die Vereinigten Staaten diesem Beispiel folgen werden.

Schreiben von Oliver Haslam.