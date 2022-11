Mit Hyperkin Xenon kannst du die Xbox Series X spielen, als wäre es wieder 2005

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jeder liebt ein bisschen Nostalgie und wenn Sie oft an die Xbox 360 zurückdenken, werden Sie diesen von 2005 inspirierten Xbox Series X/S Controller lieben.

Der Zubehörhersteller Hyperkin arbeitet an dem Xenon, einem Controller, der wie eine ziemlich solide Replik des Xbox 360 Controllers aussieht, der mit der Konsole geliefert wurde, als sie 2015 auf den Markt kam. Dieser Controller wird mit der Xbox Series X/S, der Xbox One und dem PC funktionieren und in den Farben Weiß, Schwarz, Pink und Rot erhältlich sein.

Die einzige Farbe, die man kaufen sollte, ist allerdings Weiß.

Da das Ding aber durch und durch modern ist, kann es nicht ganz mit dem originalen Xbox 360 Controller mithalten, den einige von uns damals geliebt haben. Zu den Änderungen gehört die Hinzufügung eines USB-C-Kabels, während die Start- und Zurück-Tasten den moderneren Menü- und Ansichtstasten Platz machen. Eine Share-Taste wurde ebenfalls hinzugefügt, so dass diejenigen, die auf einer moderneren Xbox spielen, immer noch in der Lage sein werden, all die Dinge zu tun, die sie mit ihrem offiziellen Controller tun können.

Leider ist das USB-C-Kabel zwar abnehmbar, aber Sie müssen etwas anschließen, damit es funktioniert. Es gibt keine kabellose Version, was sehr schade ist.

Wir wissen noch nicht, wann der Controller in den Verkauf gehen wird und was er kosten wird. Aber Hyperkins Remake des originalen Xbox-Controllers kostet $70, also könnte das ein ziemlich guter Richtwert sein, mit dem man arbeiten kann.

Schreiben von Oliver Haslam.