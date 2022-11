Sony bot Call of Duty 10 Jahre lang als Teil eines Xbox-Deals an

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Microsoft hat Sony mitgeteilt, dass es eine Garantie dafür haben kann, dass die Call of Duty-Reihe für die nächsten zehn Jahre auf der PlayStation-Plattform bleibt.

Die Frage, ob Call of Duty auch für Nicht-Xbox-Spieler verfügbar bleibt oder nicht, steht im Mittelpunkt des Streits darüber, ob Microsoft fast 69 Milliarden Dollar für das Unternehmen dahinter - Activision Blizzard - ausgeben darf.

Mehr als ein Dutzend Regierungen müssen den Deal noch absegnen, und obwohl Xbox-Chef Phil Spencer allen versichert hat, dass Call of Duty nicht exklusiv für die Xbox erscheinen wird, hat das die Leute bisher nicht überzeugt. Einem Bericht der New York Times zufolge hat Microsoft nun ein Angebot auf den Tisch gelegt.

"Microsoft sagte, dass es Sony am 11. November einen 10-Jahres-Vertrag angeboten hat, um Call of Duty auf der PlayStation zu behalten", heißt es in dem Bericht, bevor es hinzufügt, dass Sony es ablehnte, das Angebot zu kommentieren".

Aber nicht nur Sony macht sich Sorgen darüber, was passieren könnte, wenn die Übernahme durch Microsoft zustande kommt. Die Regulierungsbehörden sind der Meinung, dass Microsoft alle Karten in der Hand halten könnte, wenn Cloud-basierte Spiele zur Norm werden, ganz gleich, welche Zusicherungen heute gemacht werden. Die britischen Aufsichtsbehörden haben erklärt, dass Microsoft mit dem Besitz von Activision-Blizzard einen "unvergleichlichen Vorteil" gegenüber der Konkurrenz erhalten würde.

Da bisher nur Saudi-Arabien und Brasilien der Übernahme zugestimmt haben, werden hier viele Fragen gestellt. Es wird erwartet, dass Serbien diesem Beispiel folgen wird, aber es gibt keine Garantie dafür, dass die Regulierungsbehörden in Großbritannien und den USA dasselbe tun werden.

Schreiben von Oliver Haslam.