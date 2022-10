Call of Duty bleibt auf der PlayStation, Xbox-Chef bekräftigt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Trotz der anhaltenden Besorgnis über die bevorstehende Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, sagt Xbox-Chef Phil Spencer, dass Call of Duty auf der PlayStation bleiben wird.

Das ist zwar die Linie, die Microsoft schon seit Monaten vertritt, aber es lohnt sich, sie zu wiederholen, da die geplante Übernahme von Activision Blizzard weiterhin auf dem Prüfstand steht. Der Kauf wird noch von den Behörden geprüft, um sicherzustellen, dass er nicht wettbewerbswidrig ist, aber Microsoft möchte sicherstellen, dass jeder weiß, dass es beabsichtigt, die hochkarätige Call of Duty-Franchise plattformübergreifend zu halten und nicht an seine eigene Hardware zu binden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In einem Interview mit dem Same Brain-Podcast sagte Spencer: "Solange es eine PlayStation gibt, die wir beliefern können, werden wir Call of Duty auch weiterhin auf der PlayStation anbieten". Das scheint ziemlich eindeutig zu sein, aber Spencer versuchte, den Punkt mit einem Hinweis auf Minecraft zu verdeutlichen.

Spencer sagt, dass die Idee ist, dass Call of Duty dem Minecraft-Modell folgt - Microsoft hat das Spiel weiterhin auf verschiedenen Plattformen unterstützt, einschließlich Sonys PlayStation, lange nachdem es 2014 für 2,5 Milliarden Dollar gekauft wurde.

Die besten PS4-Spiele 2022: Alle PlayStation 4-Titel, die jeder Gamer spielen sollte von Max Freeman-Mills · 30 Juni 2022 Wir haben eine Liste von Spielen zusammengestellt, die es wert sind, in Ihre Bibliothek aufgenommen zu werden, wobei auch viele Schnäppchen dabei

Call of Duty ist eine riesige Serie und das neueste Spiel Modern Warfare 2 kam erst vor wenigen Tagen in den Handel. Der Titel ist natürlich plattformübergreifend, und die PlayStation-Fans werden hoffen, dass dies auch dann so bleibt, wenn die Übernahme durch Microsoft zustande kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Microsoft deutlich gemacht, dass dies der Fall sein wird, aber nur wenige werden es wohl glauben, bis es tatsächlich passiert.

Schreiben von Oliver Haslam.