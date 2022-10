Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Hellblade: Senua's Sacrifice war ein ziemlicher Unbekannter, als es 2017 auf der Bildfläche erschien. Es war ein neues Spiel von Ninja Theory, das mit seiner Darstellung der psychischen Gesundheit in einem beunruhigenden historischen Umfeld gewagte Dinge tat.

Jetzt bekommt es eine Fortsetzung in Form von Senua's Saga: Hellblade 2, das im Rahmen der Ankündigung der Xbox Serie X und S in einem gewissen Stil präsentiert wurde. Hier sind alle wichtigen Details.

Weitere Spiele für die Xbox Serie X und S findet ihr in unserer Liste der am meisten erwarteten Titel, die bald erscheinen.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Erscheinungsdatum

Hellblade 2 wurde bereits im Jahr 2019 angekündigt, allerdings ohne weitere Details, sodass wir lange darauf gewartet haben, herauszufinden, wann es erscheinen wird.

Leider ist das immer noch der Fall - es gibt kein Veröffentlichungsfenster oder Datum für Hellblade 2.

Im Dezember 2021 wurde zwar ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, der ziemlich ausgefeilt aussah, aber im Juni 2021 teilte Ninja Theory mit, dass sich das Spiel noch nicht in "voller Produktion" befinde, so dass es sich wahrscheinlich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet.

Das bedeutet, dass wir nicht auf ein Veröffentlichungsdatum vor Ende 2023 wetten würden, wobei auch 2024 eine sehr realistische Möglichkeit darstellt.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Plattformen

Hellblade 2 wird für die Xbox Serie X und Serie S sowie für den PC entwickelt und wird nicht für andere Plattformen erscheinen.

Das Spiel wird auch am ersten Tag der Veröffentlichung im Xbox Game Pass enthalten sein. Wenn ihr also Game Pass-Abonnenten seid, bekommt ihr das Spiel ohne zusätzliche Kosten, was immer sehr willkommen ist.

Außerdem wurde bestätigt, dass Spieler, die noch eine Xbox One besitzen, über Xbox Cloud Gaming per Streaming auf Hellblade 2 zugreifen können, sobald es veröffentlicht wird.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Trailer

Der erste Trailer für Hellblade 2 wurde 2019 veröffentlicht, als Xbox seine Konsolen der nächsten Generation, die Series X und Series S, vorstellte.

Es ist ein ziemlich kurzer, sehr rätselhafter Trailer, der andeutet, dass Hellblade wieder eine düstere Geschichte erzählen wird, wenn Senua zurückkehrt.

Das war alles, woran wir uns festhalten konnten, bis Ninja Theory ein paar Jahre später einen längeren Trailer veröffentlichte, der hauptsächlich aus Gameplay besteht.

Der Trailer zeigt etwas, das wie eine gigantische Jagd aussieht, die von Senua angeführt wird und eine Reihe von Fallen und Hindernissen beinhaltet, die nacheinander überwunden werden müssen, wobei es für ihren Piktenstamm immer schlimmer wird.

Das war das letzte, was wir von Hellblade 2 gehört haben, also wird es hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis wir einen weiteren Trailer zu Gesicht bekommen.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Story und Gameplay

Senuas erstes Spiel war ein erschütterndes Erlebnis, als sie sich auf eine Pilgerreise begab, um die Seele ihres toten Geliebten zu retten, die schließlich mit der Erkenntnis endete, dass er für immer fort ist.

Mit einem Verständnis des achten Jahrhunderts für die Psychose, mit der sie lebt, war es ein beunruhigendes und manchmal verstörendes Spiel, das dennoch beeindruckend verständnisvoll in seiner Behandlung von Senuas Zustand war.

Die beiden bisherigen Trailer deuten darauf hin, dass wir uns auf eine Eskalation dieses Themas einstellen müssen. Senua hört immer noch Stimmen und hat mit den "Furien" zu kämpfen, mit denen sie lebt, während die Welt der piktischen Götter und Monster um sie herum weiterhin furchterregend ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, was der Hauptantrieb der Geschichte sein wird, aber der Gameplay-Trailer vom Dezember 2021 lässt vermuten, dass das Gameplay ziemlich vertraut sein wird.

Senua wird immer noch in der dritten Person mit einem engen Blickwinkel über die Schulter gesteuert, und das Spiel sieht so aus, als wäre es immer noch ziemlich langsam und bedächtig und nicht so sehr ein schneller Action-Titel.

Angesichts der von Ninja Theory vorgenommenen Vergrößerung (das erste Spiel wurde von weniger als 20 Mitarbeitern entwickelt) sollte das Kampfsystem jedoch komplexer und lohnender sein, mit mehr Gegnertypen, denen man begegnen und die man besiegen kann.

Die Grafik sieht erstaunlich aus und bringt Microsofts neuere Konsolen an ihre Grenzen, und wir sind gespannt, wie viel mehr noch auf uns wartet.

Schreiben von Max Freeman-Mills.