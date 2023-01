Apple-Music-Abonnenten können zum ersten Mal Streaming-Musik auf ihrer Xbox hören. Eine entsprechende App steht im Xbox Store zum Download bereit.

Die neue App ist mit Microsofts Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X Konsolen kompatibel und ermöglicht es Abonnenten von Apple Music, ihre Wiedergabelisten und Alben zu hören, während sie Spiele spielen. Die App selbst ähnelt denen, die auch auf anderen Plattformen verfügbar sind, einschließlich des Apple TV.

Die neue Apple-Music-App wurde gerade erst im Store veröffentlicht, und Tom Warren von The Verge hat bereits eine kurze Vorschau auf das, was sie zu bieten hat, veröffentlicht. Sie werden das vertraute Artwork auf dem großen Bildschirm, kuratierte Wiedergabelisten und vieles mehr bemerken - alles genau so, wie Sie es erwarten würden, wenn Sie die Apple Music App bereits auf anderen Geräten mit großen Bildschirmen verwendet haben.

Apple Music ist bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, auf der Xbox Musik zu hören, aber die Möglichkeit, beim Spielen im Hintergrund deine eigene Playlist zu hören, ist schon ziemlich cool - vor allem, wenn du in Forza Horizon durch die Straßen cruist oder in Grand Theft Auto 5 für Chaos sorgst.

Sie können die Apple Music App ab sofort kostenlos im Microsoft Store herunterladen.

Sie benötigen natürlich ein Apple Music-Abonnement, um Songs auf Ihrer Xbox zu hören, aber wenn Sie das erledigt haben, können Sie loslegen. Neben dem Abonnement für 9,99 $ / 9,99 £ / 9,99 € sind keine weiteren Zahlungen erforderlich. Alternativ können Sie es als Teil des Apple One Pakets erhalten, das auch andere Dienste wie Apple TV+ und Apple Arcade umfasst.