(Pocket-lint) - Amazon bietet im Rahmen seines Prime Early Access Sale, der noch bis zum 12. Oktober 2022 um Mitternacht läuft, eine Xbox Series S für weniger als 170 Euro an.

Die angebotene Konsole der aktuellen Generation ist "certified refurbished", d. h. sie ist aus Vorbesitz oder ein Ladenmodell, wurde aber gründlich getestet, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Außerdem wurde sie auf ihre kosmetische Qualität geprüft.

Sie erhalten die Konsole sowie einen Xbox Wireless Controller, ein HDMI-Kabel, ein Netzkabel und zwei AA-Batterien. Und da sie normalerweise 229,99 € kostet, ist der Verkaufspreis von 169,99 € ein echtes Schnäppchen.

Laut Amazon erhalten Sie außerdem eine zweijährige Garantie auf dieses generalüberholte Modell.

Xbox Serie S (Certified Refurbished) - 40 € sparen Finden Sie heraus, worum es beim Next-Gen-Gaming geht, mit dieser tollen Xbox-Lösung, die mit allen digitalen Xbox-Spielen hervorragend funktioniert, vor allem, wenn Sie sie mit dem Xbox Game Pass kombinieren. Normalerweise 229,99 €, jetzt nur 169,99 €. zum angebot

Die Xbox Serie S ist ein rein digitales Gerät, d. h. sie hat kein Diskettenlaufwerk. Dennoch können alle Xbox-Spiele - von der ursprünglichen Xbox bis hin zu den Spielen, die speziell für die neuesten Xbox-Konsolen der Serie X/S entwickelt wurden - auf ihr gespielt werden. Sie müssen sie nur digital installieren.

Wir empfehlen Ihnen, die Serie S mit einem Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement zu kombinieren, mit dem Sie Zugang zu Hunderten von Katalog- und neuen Spielen haben, die Sie sofort herunterladen und spielen können. Außerdem können Sie auf viele dieser Titel in der Cloud zugreifen, was bedeutet, dass Sie sie nicht einmal vorher installieren müssen - Sie können sie einfach in die Hand nehmen und spielen.

