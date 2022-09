Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Xbox hat einen neuen Profi-Controller angekündigt, der ein wenig günstiger ist als die derzeit erhältliche Elite Series 2.

Der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core kommt mit einer weißen Oberfläche und schwarzen Griffen. Pünktlich zur Weihnachtszeit wird er auch im Design Lab zur Individualisierung verfügbar sein.

-

Die Bedienung ist identisch mit der der bestehenden Elite Series 2, mit verstellbaren Daumensticks, kürzeren Haartriggern und gummierten Griffen, aber einige der anpassbaren Elemente wurden weggelassen.

So gibt es zum Beispiel keine Alternativen für das hintere Paddel und auch keine zusätzlichen Daumensticks in anderen Größen. Auch das optionale D-Pad fehlt. Sie können diese aber in einem separaten Complete Component Pack nachkaufen.

squirrel_widget_12855330

Der Core funktioniert jedoch genauso wie der ursprüngliche Elite 2 und weist eine ähnliche Verarbeitungsqualität auf. Außerdem ist eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden enthalten.

Es kann ab heute vorbestellt werden und wird ab dem 21. Oktober 2022 ausgeliefert. Der Preis liegt bei $129,99 / £114,99, während die ursprüngliche Elite Series 2 für $179,99 / £159,99 zu haben ist.

Das Complete Component Pack wird ebenfalls ab demselben Datum für $59,99 / £54,99 erhältlich sein.

squirrel_widget_12855331

Die besten PS4-Spiele 2022: Alle PlayStation 4-Titel, die jeder Gamer spielen sollte von Max Freeman-Mills · 30 Juni 2022 · Wir haben eine Liste von Spielen zusammengestellt, die es wert sind, in Ihre Bibliothek aufgenommen zu werden, wobei auch viele Schnäppchen dabei

Schreiben von Rik Henderson.