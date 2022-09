Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein Leck hat vor kurzem enthüllt, dass Microsoft einen Familientarif für seinen Xbox Game Pass Ultimate-Abonnementdienst testet, bei dem ausgewählte Xbox Insider eine monatliche Gebühr für bis zu fünf Xbox-Profile für den Zugang zu Game Pass zahlen können. Die neue Stufe erlaubt es nicht nur Familienmitgliedern, die Mitgliedschaft zu teilen. Xbox nannte es angeblich"Xbox Game Pass Friends and Family". Jetzt ist das neue System offiziell.

Xbox führt einen neuen Xbox Game Pass Friends & Family Plan in Irland und Kolumbien ein. Laut Microsoft können Xbox Game Pass-Mitglieder mit bis zu vier weiteren Freunden oder Familienmitgliedern gemeinsam spielen.

-

Zur Erinnerung: Microsoft bietet derzeit den Xbox Game Pass oder den PC Game Pass für 9,99 Dollar pro Monat in den USA an. Diese bieten keine Online-Multiplayer-Funktionen, aber Sie können für 14,99 Dollar auf Xbox Game Pass Ultimate upgraden, um Game Pass für Konsole, PC, EA Play-Zugang und Xbox Live Gold Online-Multiplayer freizuschalten. Xbox Game Pass Friends and Family beinhaltet die Vorteile von Xbox Game Pass Ultimate für vier weitere Freunde oder Familienmitglieder. Das sind insgesamt fünf.

Sehen Sie sich diese großartigen Angebote für Nvidia RTX 30-Laptops an von Pocket-lint International Promotion · 13 Kann 2022 Es gibt Laptops für alle Budgets und Bedürfnisse, aber alle sind mit unglaublichen Laptop-GPUs von Nvidia ausgestattet.

Der Preis beträgt 49.900 COP in Kolumbien und 21,99 € pro Monat in Irland (statt der regulären 12,99 € pro Monat für Xbox Game Pass Ultimate). Das bedeutet, dass ihr weniger als 5 € pro Monat und Person zahlen müsst, um alle Vorteile von Xbox Game Pass Ultimate nutzen zu können, die ihr erwartet. Es ist auch nicht auf Familienmitglieder beschränkt. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass die Personen dem Freundes- und Familienplan hinzugefügt werden müssen und dass sie sich im selben Land befinden müssen.

Laut Microsofts FAQ können in den nächsten Monaten weitere Länder und Regionen hinzugefügt werden. Das Unternehmen hat noch keine Preise für die USA, Großbritannien oder Europa bekannt gegeben, aber in den USA wird es wahrscheinlich etwa 25 Dollar pro Monat kosten.

Schreiben von Maggie Tillman.