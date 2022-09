Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die rechtlichen Machenschaften rund um die geplante Übernahme von Activision durch Xbox gehen weiter. Das neueste Update kommt direkt von Xbox-Chef Phil Spencer in Form eines neuen offenen Briefes.

Viele der Inhalte sind zwar nicht neu, aber er bekräftigt einmal mehr, dass Xbox plant, die berühmtesten Franchises von Activision in das Game Pass-Ökosystem aufzunehmen.

Dazu gehören Call of Duty, Diablo, Overwatch und mehr, was den Grund für den Kauf von Xbox unterstreicht. Spencer sagt jedoch auch, dass Xbox sich verpflichtet hat, die gleiche Version von Call of Duty auf der PlayStation am gleichen Tag verfügbar zu machen, an dem das Spiel anderswo auf den Markt kommt".

Damit wird zwar nur unterstrichen, was Xbox schon früher über die riesige Shooter-Franchise gesagt hat, aber je mehr es diese Position wiederholt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich in Zukunft daran halten wird, sobald alle bestehenden rechtlichen Verpflichtungen abgelaufen sind.

Falls Ihnen der Zeitpunkt dieses Schreibens etwas zufällig vorkommt, sollten Sie bedenken, dass sich in den letzten 24 Stunden die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority) zu Wort gemeldet und bestätigt hat, dass sie die Auswirkungen der Übernahme auf den Wettbewerb genauer untersuchen wird.

Diese Ankündigung beinhaltete die Aussage, dass die CMA "besorgt ist, dass Microsofts voraussichtlicher Kauf von Activision Blizzard den Wettbewerb bei Spielkonsolen, Multi-Game-Abonnementdiensten und Cloud-Gaming-Diensten erheblich einschränken könnte", was aus Sicht von Xbox nicht sehr erfreulich sein dürfte.

Wie sich das Ganze nun genau entwickeln wird, ist eine komplizierte Frage, denn die Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt stehen Schlange, um Antworten von Microsoft und Xbox zu erhalten. Aber es ist zumindest etwas ermutigend für die Fans der Serie zu wissen, dass jedes Ergebnis nun wahrscheinlich mehr Call of Duty auf der PS5 und PS4 garantieren wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.