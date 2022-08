Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Microsoft hat in den letzten Wochen damit begonnen, einen Familientarif für seinen Abo-Dienst Xbox Game Pass Ultimate zu testen. Ausgewählte Xbox Insider in Irland und Kolumbien können eine monatliche Gebühr für bis zu fünf Xbox-Profile zahlen, um Zugang zu Game Pass zu erhalten.

Jetzt sieht es so aus, als ob die neue Stufe nicht nur Familienmitgliedern eine gemeinsame Mitgliedschaft ermöglichen wird - Xbox wird sie angeblich "Xbox Game Pass Friends & Family" nennen.

Die Entdeckung wurde von dem bekannten Xbox-Datenschürfer Aggiornamenti Lumia gemacht, der das Logo für den Dienst auf Twitter gepostet hat. Er ist dafür bekannt, dass er offizielle Xbox-Assets in den Online-Systemen des Unternehmens findet.

Der Teil "Freunde" ist hier am interessantesten, denn er deutet darauf hin, dass Sie Ihr Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement mit Personen außerhalb Ihres Haushalts teilen können, wobei eine der einzigen Einschränkungen in der Anzahl besteht. Bis zu fünf Xbox-Profile können sich ein Konto teilen.

Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass die Mitglieder im selben Land wohnen müssen - wie in der aktuellen Testphase in Irland und Kolumbien.

Was den Preis angeht, so wird berichtet, dass die Testphase in Irland 21,99 € pro Monat kostet. Normalerweise kostet eine Einzelmitgliedschaft 12,99 € pro Monat. Das ist ein attraktiver Preis für den Zugang für bis zu fünf Personen.

Es ist noch nicht bekannt, wann Microsoft die Stufe allgemein einführen wird. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr wissen.

Schreiben von Rik Henderson.