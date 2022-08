Xbox-Chef zuversichtlich, dass die Übernahme von Activision genehmigt wird

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird mit 68,7 Milliarden Dollar möglicherweise der größte Deal in der Geschichte der Branche sein.

Wie nicht anders zu erwarten, haben die Aufsichtsbehörden ein wachsames Auge auf diesen Deal und hoffen, etwaige kartellrechtliche Probleme aus dem Weg zu räumen.

Der CEO vonXbox, Phil Spencer, ist nicht übermäßig besorgt. Gegenüber Bloomberg sagte er: "Ich habe ein gutes Gefühl bei den Fortschritten, die wir gemacht haben, aber ich unterstütze es, dass Leute, die der Spieleindustrie vielleicht nicht so nahe stehen, gute, harte Fragen stellen: Was ist unsere Absicht? Was bedeutet das? Wenn man es über fünf Jahre ausspielt, wird dann ein Markt eingeengt? Vergrößert es einen Markt?"

Natürlich ist ein Geschäft dieser Größenordnung tatsächlich Neuland, vor allem in der Spieleindustrie.

"Ich habe noch nie ein 70-Milliarden-Dollar-Geschäft abgeschlossen, daher weiß ich nicht, was meine Zuversicht bedeutet", sagte er. "Ich kann nur sagen, dass die Gespräche, die wir geführt haben, positiv verlaufen sind.

Microsoft hat bekräftigt, dass es keine Pläne hat, Call of Duty zu einem Xbox-exklusiven Titel zu machen, wenn das Geschäft zustande kommt.

Phil Spencer sagte, er erwarte, dass es in Zukunft immer weniger Plattform-Exklusivität geben werde und dass Multiplattform-Titel langfristig besser für die Branche seien.

Was den Deal betrifft, so können wir nur abwarten und sehen. In der Zwischenzeit ist zumindest Saudi-Arabien mit an Bord. Die Aufsichtsbehörde des Landes erklärte, dass sie keine Einwände gegen die Übernahme hat.

Schreiben von Luke Baker.