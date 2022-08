Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein durchgesickertes Video hat die Branche aufhorchen lassen - es sieht ganz danach aus, als würde eine weiße Version des Xbox Elite Series 2-Controllers auf den Markt kommen, wobei die wichtigste Frage ist, wann sie angekündigt wird.

Das Video ist immer noch auf YouTube zu sehen und zeigt einen Nutzer, der den weißen Controller aus einer Verpackung auspackt, die aussieht wie eine ganz offizielle Einzelhandelsverpackung.

Der Controller sieht ähnlich oder identisch aus wie die schwarze Version des Elite Series 2-Controllers, wobei einfach der Hauptteil des Gehäuses durch eine weiße Version ersetzt wurde, einschließlich der Gesichtstasten. Dennoch gibt es natürlich einige auffällige schwarze Teile.

Beide Griffe sind schwarz, ebenso wie die Daumensticks, so dass der Controller tatsächlich ein wenig wie ein Panda aussieht, wenn man die Augen zusammenkneift.

Der erste Xbox Elite-Controller erhielt nach seiner Veröffentlichung eine weiße Version, so dass dies keine allzu überraschende Wendung wäre, obwohl wir uns fragen würden, ob die endgültigen Versionen des Controllers eher weiß sein würden, anstatt dieses gemischte Farbschema.

In dem YouTube-Video wird erwähnt, dass es in den Vereinigten Staaten aufgenommen wurde. Microsoft wird also zweifellos versuchen, herauszufinden, wo genau der Uploader das Gamepad in die Finger bekommen hat.

Jetzt müssen wir erst einmal abwarten, ob Microsoft darauf reagiert und den Controller tatsächlich bald offiziell ankündigt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.