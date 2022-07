Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Xbox-Chef Phil Spencer hat zugegeben, dass das Spiel, auf das er sich am meisten freut, ein PlayStation-Exklusivtitel ist.

In einer Antwort auf Fragen, die über den offiziellen Twitter-Account gepostet wurden, schrieb Spencer, dass das Spiel, das er als nächstes spielen möchte, God of War Ragnarök ist.

Fairerweise muss man sagen, dass er oft die konkurrierenden Plattformen genannt hat, wenn er über Spiele im Allgemeinen sprach. Und einer der Gründe, warum er von Xbox-Fans so verehrt wird, ist, dass er im Herzen ein echter Gamer ist. Welcher Gamer da draußen möchte nicht God of War Ragnarök am Tag der Veröffentlichung spielen?

Erstes Spiel: Pong

Letztes Spiel: Road 96

Lieblingsspiel: Robotron: 2084

Spiel, das du am meisten spielst: im Moment....FH5 Hot Wheels

Spiel, das du als nächstes spielen möchtest: God of War Ragnarok

Das erste Spiel, das du einem Höhlenmenschen zeigen würdest: Lumines: Perfekte Mischung aus Spielmechanik, Musik, Stil und Wiederspielbarkeit- Phil Spencer (@XboxP3) July 26, 2022

Die besten Spiele-Deals zum Black Friday 2021: Sichere dir hier deine Gaming-Schnäppchen von Adrian Willings · 29 November 2021 Sichern Sie sich in der Vorweihnachtszeit ein Gaming-Schnäppchen. Sehen Sie sich die besten Angebote an, die wir von den größten Einzelhändlern

God of War Ragnarök wird am 9. November 2022 für PS5 und PS4 erscheinen.

Es ist die direkte Fortsetzung des Reboots von God of War aus dem Jahr 2018, das in diesem Jahr in hervorragend remasterter Form auf den PC portiert wurde. Vielleicht hat Spencer in seinem Tweet die Windows-Version des neuesten Spiels gemeint, obwohl er in diesem Fall noch länger warten muss, da eine PC-Version noch nicht angekündigt wurde.

Auch eine God of War-Fernsehserie für Amazons Prime Video-Service ist derzeit in Produktion. Bislang wurden nur wenige Details dazu veröffentlicht, aber in unserem praktischen Leitfaden zur Serie finden Sie die neuesten Informationen.

Schreiben von Rik Henderson.