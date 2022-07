Xbox verwandelt eine Series X in Thors Hammer

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Xbox hat seine neueste super-limitierte Ausgabe der Xbox Series X vorgestellt, die diesmal mit der Veröffentlichung von Thor: Love and Thunder, dem neuesten Marvel-Blockbuster, zusammenfällt.

Die Konsole wurde so gestaltet, dass sie genau wie Thors legendärer Hammer Mjolnir aussieht, einschließlich des daran befestigten Griffs, was die klobige Form der Serie X geschickt ausnutzt.

Wie bei den früheren Xbox-Konsolen in limitierter Auflage, von denen einige sehr einfallsreich waren, kann man die einzigartige Series X nur gewinnen, indem man an einem Gewinnspiel teilnimmt, das von jetzt an bis zum 21. Juli läuft.

Die Xbox Series X sieht nach ein bisschen Liebe und Donner ein bisschen anders aus.



Folgt @Xbox und RT mit #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes, um die Chance zu haben, diese epische Series X im Mjolnir-Design zu gewinnen. Viel Glück!



Ab 18 Jahren. Endet am 21. und 22. Juli. Vollständige Regeln hier: https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG- Xbox (@Xbox) July 1, 2022

Ihr könnt das tun, indem ihr mit dem obigen Tweet interagiert und euch die Chance sichert, eine unglaubliche Konsole zu gewinnen, auch wenn eure Gewinnchancen nicht allzu hoch sind.

Thor: Love and Thunder ist ebenfalls gerade erschienen, also kannst du dir den Film ansehen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du Mjolnir tatsächlich in Konsolenform in die Hände bekommst.

Der legendäre Hammer kehrt im Film zurück, dieses Mal in den Händen von Natalie Portmans mächtigem Thor.

