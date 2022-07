Xbox Games with Gold: Bald keine Xbox 360-Spiele mehr

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Xbox schränkt den Fokus seines monatlichen Games with Gold-Belohnungsprogramms ein, bei dem Abonnenten von Xbox Live Gold und Game Pass Ultimate einige Spiele pro Monat erhalten.

Das Unternehmen hat damit begonnen, seine Abonnenten per E-Mail zu informieren, dass es ab Oktober 2022 keine Xbox 360 Spiele mehr im Rahmen des Pakets anbieten wird. Die Xbox One-Bibliothek wird jedoch weiterhin regelmäßig ergänzt.

In gewisser Weise ist es weniger überraschend, dass Xbox diesen Teil des Dienstes einstellt, als vielmehr schockierend, dass Xbox 360 Spiele auch 17 Jahre nach der Veröffentlichung der Konsole noch erhältlich sind.

Microsoft hat gegenüber VGC eine Erklärung zu dieser Angelegenheit abgegeben, in der es heißt: "Wir haben die Grenze unserer Möglichkeiten erreicht, neue Spiele aus der Vergangenheit in den Katalog aufzunehmen, und zwar aufgrund lizenzrechtlicher und technischer Einschränkungen. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, Xbox One-Titel über das Games with Gold-Programm anzubieten."

In der Ära von Xbox Game Pass hat man zunehmend das Gefühl, dass Games with Gold nur noch eine Randnotiz ist. Jeden Monat werden mehr und mehr obskure Titel in den Katalog aufgenommen, während größere Spiele, die für Schlagzeilen sorgen, im Game Pass erscheinen.

Microsofts langfristiges Ziel ist es wahrscheinlich, alle, die noch ein einfaches Xbox Live Gold-Abonnement haben, zu Game Pass zu konvertieren, vor allem, da das Unternehmen keine Jahrespässe für Gold mehr anbietet.

Schreiben von Max Freeman-Mills.