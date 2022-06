Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das HD-Remaster des N64-Klassikers GoldenEye 007 könnte bald endlich auch für Xbox-Konsolenbesitzer verfügbar sein.

Auf den Servern von Microsoft sind kürzlich Erfolge für das Spiel aufgetaucht. Das ist der bisher beste Hinweis darauf, dass das Spiel für die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen wird.

Zuvor hatten Mitarbeiter des ursprünglichen Entwicklers Rare die Fortschritte in einer HD-Portierung des beliebten Shooters online verfolgt. Zuvor war bekannt geworden, dass ein ursprünglicher Versuch, das Spiel für die Xbox 360 wiederzubeleben, gescheitert war.

Jetzt scheint es Microsoft gelungen zu sein, die rechtlichen Hürden zu überwinden, die eine Wiederveröffentlichung des Spiels all die Jahre verhindert hatten.

GoldenEye 007 wurde 1997 erstmals für das N64 veröffentlicht und wurde aufgrund seiner cleveren FPS-Kampagne und vor allem wegen des Mehrspielermodus mit geteiltem Bildschirm sofort ein Hit. Manche halten es für einen der besten Shooter aller Zeiten, wenn nicht sogar für das beste Spiel überhaupt.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechte an Bond und den Bond-Spielen, die bei verschiedenen Lizenznehmern liegen, wurde es jedoch nie erfolgreich für eine andere Plattform veröffentlicht. Ein neues Spiel - GoldenEye 007: Reloaded - kam 2011 in die Regale, war aber bei weitem nicht so gut.

Die gescheiterte Remastered-Version des Originals für die Xbox 360 ist vor nicht allzu langer Zeit online durchgesickert, aber diese Version hat es nie zu einer vollständigen Veröffentlichung für den Endverbraucher geschafft.

Schreiben von Rik Henderson.