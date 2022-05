Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge plant Xbox die Veröffentlichung eines Xbox Game Pass-Streaming-Geräts und einer Smart-TV-App, die beide noch in diesem oder Anfang nächsten Jahres erscheinen sollen.

Das Konzept, Xbox Cloud Gaming über mobile Geräte, Windows-PCs oder Xbox-Konsolen hinaus zu erweitern, wurde von Xbox-Chef Phil Spencer im Jahr 2020 offiziell vorgestellt: "Ich denke, dass wir preisgünstigere Hardware als Teil unseres Ökosystems sehen werden, wenn man an Streaming-Sticks und andere Dinge denkt, die jemand einfach an seinen Fernseher anschließen und über xCloud spielen möchte", sagte er.

Er deutete auch an, dass es auf Smart-TVs kommen wird. Jetzt scheint es so, als ob dies in greifbare Nähe gerückt ist, denn GamesBeat berichtet, dass Samsung Smart TVs als erste eine spezielle Anwendung erhalten könnten.

Mit den Plänen vertraute Personen" behaupten, dass ein Streaming-Puck oder -Stick - wie ein Roku- oder Amazon Fire TV-Gerät - und die App in den nächsten 12 Monaten erscheinen werden.

Das bedeutet, dass Sie lediglich einen drahtlosen Xbox-Controller und ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement benötigen, um Hunderte von Xbox Series X/S- und Xbox One-Spielen über die Cloud zu spielen.

In Anbetracht des Zeitrahmens und der Tatsache, dass Xbox seine jährliche Spielepräsentation im Juni abhalten wird, ist eine vollständige Ankündigung vielleicht früher zu erwarten als bisher.

