Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Xbox-Smartphone-App wird aktualisiert und um eine Funktion zum Teilen mit anderen Nutzern erweitert, die sich an die "Stories" anlehnt, die in Social-Media-Apps wie Instagram, Facebook und Snapchat inzwischen so weit verbreitet sind.

Die Änderung bedeutet, dass Sie jetzt eine Story hinzufügen können, um einen Screenshot oder eine Aufnahme, die Sie gemacht haben, eine Errungenschaft, die Sie verdient haben, oder mehr mit Ihren Freunden und Ihrer Verbindung auf dem Xbox-Dienst zu präsentieren.

Der Story-Kanal wird dem Startbildschirm der App hinzugefügt, und ihr könnt die Storys eurer Kontakte durchsuchen und ihnen mit Nachrichten und Emojis antworten, wenn ihr sie unterstützen wollt.

Das alles geschieht innerhalb der App, einschließlich des Einstellens eigener Inhalte. Tippen Sie dazu einfach auf Ihr eigenes Profilbild im Stories-Feed und wählen Sie aus, was Sie präsentieren möchten.

Die besten PlayStation-Angebote für den Amazon Prime Day 2021: PS5 & PS4 Spiele, Zubehör und mehr von Rik Henderson · 5 Kann 2022

Die geposteten Geschichten bleiben dort 72 Stunden lang, damit die Leute sie in Ruhe lesen können, und werden auch im Aktivitäts-Feed des eigenen Profils veröffentlicht.

Es wird interessant sein, zu sehen, ob dies viel Anklang findet, da es wohl ein paar Jahre her ist, dass die Begeisterung für "Stories" in Apps nachgelassen hat, aber Xbox wird vermutlich hoffen, dass es die Leute dazu anspornt, die App etwas mehr zu nutzen, als sie es sonst tun würden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.