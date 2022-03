Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox hat sich mit dem Schuh- und Bekleidungshersteller Wolverine zusammengetan und eine Sonderedition von Stiefeln herausgebracht, mit denen ihr in die Fußstapfen des Master Chief treten könnt.

Die Wolverine x Halo: The Master Chief-Stiefel sind der Rüstung eines Spartan nachempfunden, einschließlich der im Halo-Universum verwendeten Insignien.

Sie werden in einer sehr begrenzten Auflage von nur 117 Paaren erhältlich sein und am Dienstag, den 29. März 2022, auf der Wolverine-Website veröffentlicht. Sie werden 225 Dollar kosten und ab Punkt 12 Uhr erhältlich sein. Wir erwarten, dass sie ausverkauft sein werden, also müssen Sie schnell sein.

Wolverine ist in der Regel für seine Arbeitsstiefel bekannt und das Design des Halo-Paares ist vom Hellcat des Herstellers inspiriert.

In Zukunft werden weitere Produkte im Rahmen der Partnerschaft auf den Markt kommen, darunter auch andere Arbeitsstiefel-Designs.

Xbox hat sich in letzter Zeit auch mit anderen Schuhmarken zusammengetan, darunter Adidas, das eine Kollektion verschiedener Turnschuhe herausbrachte, die auf der reichen Geschichte der Microsoft-Konsolen basieren.

Leider waren auch diese schnell ausverkauft, und viele Fans konnten kein Paar mehr erwerben.

Das Gleiche gilt für den von der Xbox Series X inspirierten Mini-Kühlschrank, der seit seiner Veröffentlichung Ende letzten Jahres meist vergriffen ist.

Schreiben von Rik Henderson.