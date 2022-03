Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine spezielle, einzigartige Xbox Serie S und ein Paar Controller wurden entwickelt, um die bevorstehende Sonic the Hedgehog-Filmfortsetzung zu bewerben.

Die maßgeschneiderte Konsole und die beiden pelzigen Controller wurden in Anlehnung an Sonic the Hedgehog 2 entworfen, wobei Sonic und Knuckles auf der Xbox und in ihren jeweiligen Farben auf den Gamepads zu sehen sind.

Leider kann man das einzigartige Bundle nicht kaufen, aber Xbox veranstaltet ein Gewinnspiel, bei dem man es gewinnen kann.

Jeder, der sich in einer "von Xbox Live unterstützten Region" befindet, also in den USA, Kanada, Mitteleuropa und Großbritannien, hat eine Chance. Alles, was ihr tun müsst, ist @xbox auf Twitter zu folgen und den unten stehenden Werbepost mit dem Hashtag #XboxSonic2Sweepstakes zu retweeten.

Wir brauchen vielleicht eine Brille, weil diese Controller unscharf aussehen.



Folgt und retweetet mit #XboxSonic2Sweepstakes, um eine Sonic 2 Xbox Series S Custom Konsole und Controller zu gewinnen.



Alter 18+. Endet am 4/4/22. Regeln: https://t.co/1HyrgKotoz pic.twitter.com/V7VjKYTwf8- Xbox (@Xbox) March 22, 2022

Ihr müsst mindestens sieben Tage lang ein Follower von @xbox sein und vor dem 30. April 2022, 20 Uhr PT (1 Uhr GMT, 1. Mai 2022) retweeten, um eine Chance zu haben.

Der Film Sonic the Hedgehog 2 startet am 1. April in Großbritannien und am 8. April in den USA.

Schreiben von Rik Henderson.