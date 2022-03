Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt ein neues Perfect Dark, Jahre nach dem letzten Teil der Reihe, und es sieht so aus, als würden wir wieder in die Schuhe der Superspionin Joanna Dark schlüpfen.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, aber es sind schon viele Details über das Spiel und seinen Inhalt bekannt. Wir haben hier alle wichtigen Informationen für euch zusammengetragen.

Das Reboot von Perfect Dark wurde Ende 2020 während der Game Awards mit einem glitzernden Trailer angekündigt, der ein ziemlich detailliertes Bild von der Welt zeichnet, in der es spielen wird.

Er endet jedoch nicht mit einem Veröffentlichungsfenster, sodass wir immer noch im Dunkeln tappen, wann wir das Spiel über ein Jahr später erwarten können. Ausgehend von der fehlenden Kommunikation darüber würden wir jedoch sagen, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass es 2022 erscheint.

Der Branchenanalyst Jeff Grubb sagte kürzlich, dass er das Reboot für 2023 oder 2024 erwartet und dass es auf der E3 2022 vorgestellt werden könnte, aber es gibt nicht viel, was das bestätigen würde.

Leider hat ein aktueller Bericht von VGC auch eine große Fluktuation bei den Mitarbeitern, die an Perfect Dark arbeiten, hervorgehoben, was nicht danach klingt, als sei das Projekt in bester Verfassung, so dass es möglich ist, dass es weiter hinter dem erwarteten Zeitplan zurückliegt als zunächst angenommen.

Etwas, worüber wir viel zuversichtlicher sein können, ist die Frage, wo ihr Perfect Dark spielen könnt. Das Spiel wird von The Initiative, einem Teil der Xbox Game Studios, entwickelt und wird für die Xbox Series X und S sowie für den PC erscheinen.

Das Spiel wird daher mit ziemlicher Sicherheit auch im Xbox Game Pass (und PC Game Pass) erscheinen, wenn es veröffentlicht wird, so dass Abonnenten beider Dienste es höchstwahrscheinlich ohne zusätzliche Kosten spielen können.

Das bedeutet, dass du das Spiel nicht auf PlayStation oder Switch spielen kannst, was nicht überraschend ist.

Aus dem, was bisher über das Spiel gesagt wurde, können wir schließen, dass es sich eher um einen Neustart als um eine Fortsetzung der bestehenden Perfect Dark-Spiele handelt - das kannst du im Entwicklertagebuch unten nachlesen.

In Kombination mit dem ersten Trailer wird eine Welt gezeichnet, in der sich eine ökologische Katastrophe ereignet hat, die mit einer ständig wachsenden Macht der Unternehmen konfrontiert wird, da private Unternehmen die Kontrolle über Gegenmaßnahmen gegen Wettermuster und -ereignisse übernehmen.

Die Korruption steht eindeutig im Fadenkreuz, und die Spieler übernehmen wieder einmal die Kontrolle über Joanna Dark, um eine Art Verschwörung aufzudecken, und im ersten Trailer kann man einen Blick auf eine Art biologisches Labor werfen.

Der erste Trailer zeigt Pflanzen, die unersättlich wachsen, sobald man sie aus ihren Behältern befreit. Wir fragen uns, ob dies ein wichtiger Handlungspunkt sein wird, wenn das Spiel veröffentlicht wird, oder ob es eher als Schauplatz für das Spiel gedacht ist.

Bei einem Teil des Gameplays von Perfect Dark kann man sich ziemlich sicher sein - es wird ein Shooter sein. Die Serie ist schließlich eines der kultigsten Ego-Shooter-Franchises aller Zeiten, daher würde es uns überraschen, wenn das Spiel für den Neustart stark verändert würde.

Darüber hinaus wissen wir aber nicht viel über das, was es bieten wird, obwohl es ein paar sichere Wetten gibt, die man eingehen kann. Wir gehen davon aus, dass es viele Gadgets geben wird, da das Spiel ja auf Spionage ausgerichtet ist, und dass Stealth eine Rolle spielen wird, bis man erwischt wird und die Waffen sprechen lassen muss.

Bis wir jedoch Gameplay-Material sehen oder konkretere Informationen von The Initiative erhalten, müssen wir abwarten, um sicher zu sein, welche Art von Spiel Sie wirklich erwarten können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.