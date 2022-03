Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die State of Decay-Reihe war vielleicht nicht von der ersten Sekunde an ein großes AAA-Franchise, aber sie hat sich still und leise zu einem Kult entwickelt, und dieser Erfolg wurde durch den Kauf des Entwicklers Undead Labs durch Microsoft im Jahr 2018 bestätigt.

Jetzt ist ein drittes Spiel auf dem Weg, und während vieles über das Spiel noch unter Verschluss ist, haben wir hier alle wichtigen Details für euch zusammengetragen.

Die einzige wirklich konkrete Information über das nächste State of Decay kam Mitte 2020, als wir den vorgerenderten Trailer bekamen, den du unten sehen kannst.

Es handelt sich um ein atmosphärisches und recht kurzes Stück, das aber den Tonfall des Spiels mit einer cleveren Umkehrung dessen, was man auf der Jagd zu sehen erwartet, gut rüberbringt.

Der Trailer endet nicht mit einem Veröffentlichungsfenster, so dass wir leider im Dunkeln tappen, was das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum für State of Decay 3 angeht.

Phil Spencer erwähnte im März 2022, dass er das Spiel ausprobiert hat und sehr beeindruckt davon ist, wie es den Vorgängertitel der Serie weiterentwickelt. Das lässt darauf schließen, dass wir nicht mehr allzu lange auf weitere Informationen warten müssen.

Ein wenig zuversichtlicher können wir allerdings sein, was die Plattformen angeht, für die das Spiel erscheinen wird. Da der Entwickler jetzt zu den Microsoft Studios gehört, kann man sich fast sicher sein, dass es nur für Xbox und PC erscheinen wird.

Wir gehen außerdem davon aus, dass das Spiel am Erscheinungstag über Game Pass erhältlich sein wird - ein weiterer Grund, sich für Microsofts großartigen Abo-Service anzumelden.

Der einzige Trailer, den wir zum Spiel haben, ist zwar komplett aus CGI, aber er hilft uns dennoch, einige Informationen darüber zu sammeln, was das Spiel bei seiner Veröffentlichung enthalten könnte.

Zum einen bestätigt er, dass wir uns wieder auf das Überleben durch Plündern und Jagen nach Nahrung konzentrieren müssen, während das kalte Wetter, das prominent dargestellt wird, bedeuten könnte, dass Wärme- und Schutzmechanismen ins Spiel kommen könnten.

Das auffällige (und furchteinflößende) Zombie-Hirschgesicht im Trailer lässt uns außerdem hoffen, dass es mehr Wildtiere gibt, um die man sich kümmern muss, sowohl infizierte als auch normale.

