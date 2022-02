Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat einen neuen Blog-Beitrag veröffentlicht, in dem eine Reihe von Anpassungen beschrieben werden, die es vornehmen wird, bevor der Kauf von Activision Blizzard abgeschlossen wird, um verschiedenen Untersuchungen der Aufsichtsbehörden, die die Übernahme veranlasst hat, zuvorzukommen.

Das größte Gesprächsthema für die Spieler selbst ist, dass sie ihre Pläne für Call of Duty wiederholt und bestätigt haben, dass sie die Serie auf PlayStation nicht nur während der Laufzeit bestehender Vereinbarungen veröffentlichen wird, sondern auch darüber hinaus in die Zukunft.

Es deutet sogar darauf hin, dass es darauf abzielt, dasselbe für Nintendos Plattformen zu tun, die seit Jahren lange vor der Zeit des Switch keine Call of Duty-Veröffentlichung mehr gehostet haben.

Die wichtigste Passage finden Sie unten:

„Zuerst haben einige Kommentatoren gefragt, ob wir weiterhin beliebte Inhalte wie Call of Duty von Activision auf konkurrierenden Plattformen wie Sonys PlayStation verfügbar machen werden. Die offensichtliche Sorge ist, dass Microsoft diesen Titel exklusiv auf der Xbox-Konsole verfügbar machen könnte, wodurch die Möglichkeiten für Sony PlayStation untergraben werden Benutzer.

Um es klar zu sagen: Microsoft wird Call of Duty und andere beliebte Activision Blizzard-Titel während der Laufzeit einer bestehenden Vereinbarung mit Activision weiterhin auf PlayStation verfügbar machen. Und wir haben uns gegenüber Sony verpflichtet, sie auch über die bestehende Vereinbarung hinaus und in Zukunft auf PlayStation verfügbar zu machen, damit Sony-Fans weiterhin die Spiele genießen können, die sie lieben. Wir sind auch daran interessiert, ähnliche Schritte zu unternehmen, um die erfolgreiche Plattform von Nintendo zu unterstützen. Wir glauben, dass dies das Richtige für die Branche, für Gamer und für unser Geschäft ist."

Dies wird eine ermutigende Lektüre für COD-Fans sein, die nicht nur über die nächsten paar Spiele der Franchise, sondern auch über ihre langfristige Zukunft wieder aufatmen können, obwohl wir immer noch erwarten würden, dass Spieler auf Xbox-Plattformen einige Boni für das Spielen erhalten Spiele auf Microsofts eigenen Systemen.

Sie können den vollständigen Blog-Beitrag lesen, um einen detaillierteren Eindruck davon zu bekommen, was Microsoft in Bezug auf sein Ökosystem plant – es gibt auch einige interessante Entwicklungen in Bezug auf seine Pläne, externe Zahlungssysteme zuzulassen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.