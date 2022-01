Xbox bestätigt, dass es „Call of Duty auf PlayStation behalten wird"

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat kürzlich bekannt gegeben, dass es Activision Blizzard King für 70 Milliarden US-Dollar übernimmt, was bedeutet, dass es einige der beliebtesten Gaming-Franchises besitzen wird. Die Übernahme wirft jedoch Fragen auf, etwa ob PlayStation-Benutzer den Zugang zu diesen Franchises – nämlich Call of Duty – verlieren werden.

Nun, der Kopf von Xbox hat gerade eine Antwort geliefert.

In einem Tweet deutete Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming und Leiter von Xbox, an, dass Microsoft beabsichtige, Call of Duty auf PlayStation zu behalten, während Sony für die Spielebranche wichtig sei.

„Hatte diese Woche gute Gespräche mit Führungskräften bei Sony“, twitterte Spencer am 20. Januar 2022. „Ich habe unsere Absicht bestätigt, alle bestehenden Vereinbarungen nach der Übernahme von Activision Blizzard einzuhalten, und unseren Wunsch, Call of Duty auf PlayStation zu behalten. Sony ist ein wichtiger Teil unserer Branche, und wir schätzen unsere Beziehung."

Millionen von Spielern auf der ganzen Welt sind wahrscheinlich hocherfreut zu hören, dass sie die Konsole ihrer Wahl nicht aufgeben müssen, um weiterhin Call of Duty zu spielen. Man muss sich fragen, ob Microsoft mit dieser Haltung versucht, mögliche Probleme mit Regulierungsbehörden zu vermeiden. Wenn es Call of Duty zu einem Xbox-Exklusivprodukt machen würde, würde es die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher im Wesentlichen einschränken.

sollte jedoch beachten, dass Spencer in seiner Sprache spezifisch zu sein scheint, nur zuzugeben, dass Xbox bestehende Deals anerkennt und zu keinem Zeitpunkt zukünftige oder etwas längerfristiges erwähnt. Dennoch ist aus nächster Nähe klar, dass Xbox den Raum lesen kann und bereit ist, mit Sony zusammenzuarbeiten, um jetzt alle zufrieden zu stellen.

Spencer hat die ganze Woche über Interviews über die Übernahme geführt und sogar so weit angedeutet, dass Xbox alte Activision Blizzard IP wie Skylanders wiederbeleben könnte. Microsoft hat auch angekündigt, viele der Spiele von Activision in den Xbox Game Pass aufzunehmen, einen Abonnementdienst, der Xbox-Besitzern Zugriff auf weit über 300 Spiele zum Herunterladen und Spielen bietet

Schreiben von Maggie Tillman.