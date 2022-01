Xbox kauft Activision Blizzard im Rahmen eines Gaming-Deals für 68,7 Milliarden US-Dollar

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Muttergesellschaft von Xbox, Microsoft, hat zugestimmt, Activision Blizzard für satte 68,7 Milliarden US-Dollar zu kaufen.

Es ist ein Deal, der das Potenzial hat, die Glücksspielbranche in großem Umfang aufzurütteln. Einige der größten Franchises der Welt werden bald unter dem Dach von Xbox Game Studios sein.

Dazu gehören Call of Duty, das Kronjuwel von Activision, aber auch die größten Titel von Blizzard, Warcraft, Overwatch, Diablo und mehr. Es schürt sicherlich sofort Spekulationen darüber, was Xbox für diese Spieleserie in Bezug auf die Plattform-Exklusivität plant.

Es macht in seiner Veröffentlichung, die den Kauf ankündigt, deutlich, dass es beabsichtigt, Xbox- und PC-Spielern über seine Game Pass-Mitgliedschaft so viele Spiele wie möglich aus dem Activision Blizzard-Katalog zur Verfügung zu stellen, was Musik in den Ohren der bereits Abonnenten sein wird.

Ob dies bedeutet, dass Call of Duty im nächsten Jahr nicht auf PlayStation 4 und PS5 erscheinen wird, ist jedoch eine große Frage, da die konkurrierenden Plattformen normalerweise den größten Einzelanteil des Jahresumsatzes von COD ausmachen. Wir wissen, dass zukünftige Spiele von Bethesda nicht auf PlayStation kommen werden, nachdem Xbox es erworben hat. Das könnte einen Präzedenzfall darstellen, aber es ist noch sehr früh.

Dieser Kauf wird, sobald er abgeschlossen ist, den von Bethesda jedoch in den Schatten stellen – dieser Deal kostete 7,5 Milliarden US-Dollar, also sind wir eine Größenordnung davon entfernt, wenn wir über Activision sprechen.

In Bezug auf die anhaltende Kontroverse um angeblichen Missbrauch und Belästigung in der Vergangenheit bei Activision Blizzard sagte Phil Spector: „Wir glauben auch, dass kreativer Erfolg und Autonomie damit einhergehen, jeden Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln. Wir halten alle Teams und alle Führungskräfte fest , zu diesem Engagement. Wir freuen uns darauf, unsere Kultur der proaktiven Einbeziehung auf die großartigen Teams von Activision Blizzard auszudehnen."

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Rik Henderson.