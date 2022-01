Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox hat sich mit dem in Calabasas, Kalifornien, ansässigen Nagellackunternehmen OPI zusammengetan, um eine neue Reihe von Gaming-inspirierten Lacken zu entwickeln, die In-Game-Inhalte für einige verschiedene Titel freischalten.

Die neue Linie heißt OPI x Xbox Collection . Es enthält 12 leuchtende Farben, die beim Kauf in Ulta Beauty-Stores für einlösbare Codes qualifizieren, mit denen Sie dann eine exklusive Ford GT-Lackierung in Forza Horizon 5 oder eine Panzerbeschichtung in Halo Infinite freischalten können. Natürlich ist diese Partnerschaft nicht jedermanns Sache, aber sie richtet sich sicherlich an Spieler, die es lieben, ihre Nägel zu lackieren, und ermöglicht es OPI, möglicherweise einen neuen Markt zu erschließen.

Die Farben werden in den Formeln GelColor, Infinite Shine und Nail Lacquer angeboten. Hier sind die verschiedenen Optionen:

Sie können jeden der Lacke ab diesem Monat in den USA kaufen. Die Preise liegen zwischen 10 und 13 US-Dollar pro Stück. Die Farben werden am 1. Februar 2022 bei weiteren Händlern, darunter Amazon , erhältlich sein. Am selben Tag werden die einlösbaren In-Game-Inhalte für Halo Infinite und Forza Horizon 5 live gehen.

Laut OPI müssen Sie Produkte im Wert von mindestens 20 USD kaufen, um den Forza Horizon 5-Vorteil zu erhalten, und Sie haben bis zum 31. März 2022 Zeit, um die Aktion in Anspruch zu nehmen.

Schreiben von Maggie Tillman.