Xbox Game Pass für PC ist jetzt PC Game Pass

(Pocket-lint) - Xbox Game Pass für PC war immer ein Bissen – der Dienst war sehr stark an das Xbox Game Pass- Haupterlebnis gebunden, aber Microsoft war sich der etwas plumpen Natur seines Namens und folglich seiner Logos bewusst.

Es wurde die Gelegenheit der Game Awards gestern Abend genutzt, um eine Änderung dieses Namens mit sofortiger Wirkung anzukündigen und den Dienst in den einfacheren und beschreibenderen PC Game Pass umzubenennen, die Art von Änderung, die ein Kinderspiel ist, sobald Sie davon hören.

Wirklich super wichtig Patch - Notes , die alles verändern wird Sie jemals bekannt über Game Pass #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) 10. Dezember 2021

Die Änderung ist auch reines Branding, ohne dass es etwas Neues auf der Serviceseite gibt, was bedeutet, dass dies einfach ist, wenn Sie bereits Abonnent sind oder darüber nachdenken, einzusteigen - alles, was Sie an Xbox Game Pass für PC für gut hielten, ist immer noch vorhanden gut über PC Game Pass.

Darüber hinaus hat Microsoft jedoch auch einige bevorstehende Spiele beschrieben, die zum PC Game Pass kommen werden, darunter die folgenden:

Total War: WARHAMMER III

Rotfall

STALKER 2: Das Herz von Tschernobyl

Atomherz

Schleim Rancher 2

Eine Pestgeschichte: Requiem

Sternenfeld

Pupperazzi

Space Warlord Organhandel-Simulator

Ersetzt

Somerville

Eiyuden-Chronik: Aufstand

Verachtung

Es bestätigte auch heimlich einige längerfristige Spiele, die den Dienst erreichen werden:

Scharfschütze Elite 5

Taubensimulator

Wanderung nach Yomi

Unangekündigtes Spiel von Hugecalf Studios

Sniper Elite 5 wurde von Rebellion eigentlich noch nicht offiziell vorgestellt, aber es ist eindeutig auf dem Weg und das Studio hat sich eindeutig bei Microsoft angemeldet, also gibt es etwas anderes, auf das man sich freuen kann.