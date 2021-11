Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Xbox hat den Spaß seines 20-jährigen Jubiläums-Live-Streams mit einer weiteren (wenn auch ziemlich kleinen) Überraschung fortgesetzt – das Cloud-Gaming-System geht für Konsolenbenutzer auf der ganzen Welt live und erweitert den vorherigen Test , der nur für Xbox-Insider offen war.

Vorausgesetzt, Sie sind Abonnent von Xbox Games Pass Ultimate (nicht der günstigeren Stufe des Abonnementdienstes), können Sie jetzt ausgewählte Games Pass-Titel auf Ihrer Konsole spielen, ohne dass ein Download erforderlich ist, sodass Sie Spiele ohne Verpflichtungen ausprobieren können zu eventuellen Wartezeiten oder Lagerraum.

Der Roll-out wird nicht sofort erfolgen, und Xbox warnt, dass es einige Wochen dauern wird, bis alle berechtigten Spieler in den 25 ursprünglichen Gebieten erreicht sind, aber das sollte laut den Geräuschen bis Ende des Jahres erledigt sein von Sachen.

Der große Vorteil für Benutzer, die noch eine Xbox One haben, ist, dass sie damit einige Spiele ausprobieren können, die theoretisch nur für die Xbox Series X oder S gedacht sind – wie The Medium oder Recompile, um einen Vorgeschmack auf die nächste Generation zu bekommen fühlt sich wirklich so an (vorausgesetzt, ihr Internet ist auf dem neuesten Stand).

Microsoft sagt, dass die Liste der berechtigten Spiele im Laufe der Zeit erweitert wird, wobei der Flugsimulator Anfang 2022 erscheint. Wenn Sie ein Xbox-Konsolenbesitzer sind und Games Pass Ultimate verwenden, könnte es an der Zeit sein, es auszuprobieren.