Ja, es gibt wirklich eine Gucci Xbox Series X

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft hat sich mit dem Modehaus Gucci zusammengetan, um uns eine knallige und unglaublich teure Version der Xbox Series X zu präsentieren.

Die Konsole selbst ist mit einem lasergeschnittenen Monogrammmuster verziert, das Gucci-Liebhabern zweifellos bekannt ist. Gucci sagt in diesem Fall, das GG-Motiv stehe für Good Game, ebenso wie die Initialen der Designer.

Die Konsole wird in einem Hartschalenkoffer geliefert, genauer gesagt in einem schicken Vintage-Gucci-Gepäckstück. Die Hülle entspricht dem üblichen Styling der Marke, mit Ausnahme eines kräftigen hellgrünen Textes mit der Aufschrift „XBOX“ auf der einen Seite und „GOOD GAME“ auf der anderen. Das Styling wird sicherlich spalten, es ist ein bisschen verrückt, aber der Preis ist es auch.

Die Konsole wird mit zwei Controllern mit blauen und roten Streifen geliefert, die vom Web des Hauses inspiriert sind. Im Großen und Ganzen ist der Inhalt des Koffers viel subtiler als die Tragetasche selbst.

Käufer erhalten auch Game Pass Ultimate inklusive, aber wenn Sie es sich leisten können, so viel für eine Konsole auszugeben, bezweifeln wir, dass dies von großer Bedeutung sein wird.

Die Gucci Xbox Series X wird am 17. November 2021 in einer limitierten Serie von 100 erscheinen. Der Preis beträgt 10.000 US-Dollar und jede Konsole in der kleinen Auflage ist auf dem Gehäuse prominent nummeriert.