Plant Microsoft bereits eine Gaming-Metaverse für Xbox?

(Pocket-lint) - Facebook hat kürzlich angekündigt, dass es auf das Metaverse- Konzept eingeht, und ging sogar so weit, seinen Firmennamen in Meta zu ändern. Jetzt hat Microsoft angekündigt, dass es seine Version eines Metaverses für Teams erstellt , und es klingt so, als ob es auch über Spiele und Unterhaltung nachgedacht hat.

In einem Interview mit Bloomberg TV sagte Microsoft-CEO Satya Nadella, sein Unternehmen erwäge grundsätzlich eine Gaming-Metaverse für Xbox. „Man kann absolut erwarten, dass wir etwas im Gaming-Bereich tun“, sagte Nadella. „Wenn man Halo als Spiel nimmt, ist es ein Metaverse. Minecraft ist ein Metaverse, ebenso wie Flight Sim. In gewisser Weise sind sie heute 2D, und die Frage ist, können Sie das jetzt in eine vollständige 3D-Welt bringen? und das planen wir unbedingt."

Stellen Sie sich Microsoft, Halo und Flight Sim als vollständige 3D-Welten vor, in denen Spieler mit VR- oder AR-Headsets virtuell erkunden können. Klar, Microsoft Flight Simulator versucht das schon ein bisschen – und unterstützt sogar VR (wie Minecraft) – aber Nadella scheint hier noch viel mehr zu versprechen.

Ein Metaverse ist im Wesentlichen eine digitale Welt voller digitaler Zwillinge von Menschen, Orten und Dingen – in der sich Avatare von Menschen virtuell versammeln können, um über jedes Gerät zu kommunizieren, zu spielen und zu teilen. Nadella hat nicht gesagt, wann Microsoft in das Metaverse-Rennen für Spiele einsteigen wird, aber es hört sich so an, als wäre etwas im Gange.

Im Moment scheint sich das Unternehmen jedoch auch hauptsächlich auf die Unternehmensnutzung des Metaversums zu konzentrieren, mit Avataren und virtuellen Räumen für Teams-Meetings.